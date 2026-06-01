Cette célèbre entreprise offre une prime de 290 000 € à ses salariés pour... ne pas qu'ils fassent grève

Une célèbre entreprise, mondialement connue, a décidé de verser une prime exceptionnelle de 290 000 euros à chacun de ses employés.

C'est un ouf de soulagement pour les dirigeants et une grosse victoire pour les employés.

Samsung Electronics vient de signer un accord historique avec ses salariés de la division puces en Corée du Sud. Tout cela dans le but d'éviter... une grève générale de 18 jours. Le syndicat National Samsung Electronics Union, le plus grand syndicat du groupe, avait annoncé ce mouvement de grève après l'échec des négociations salariales annuelles.

Une prime de 290 000 euros par salarié

Pour ce faire, le géant de l'électronique a accordé une prime colossale à ses employés : 509 millions de wons, soit 290 000 euros chacun. Cette somme est permise grâce aux profits générés par l'intelligence artificielle, secteur dans lequel Samsung fait partie des leaders mondiaux.

Cet accord, soutenu par le gouvernement de Séoul, montre que la multinationale est prête à tout pour garder ses employés et ne pas interrompre sa chaîne de production. Une interruption de 18 jours dans la fabrication de semi-conducteurs aurait eu des répercussions immédiates sur les livraisons mondiales de puces mémoires, dont Samsung est l'un des tout premiers producteurs.

Une « super prime IA »

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Ainsi, les employés de la division semi-conducteurs sont concernés par cette prime. « Elle sera versée en actions, mais quand on voit la progression de l'action Samsung, c'est quand même un vrai jackpot », déclare le journaliste Nicolas Doze sur TF1.

En effet, la division des puces mémoires de Samsung est en très grande forme. Sa capitalisation boursière a franchi les 1 000 milliards de dollars au premier trimestre 2026 pour un montant de près de 920 milliards d'euros.

« La division de Samsung Electronics, qui produit tout ce qui est lié, comme les semi-conducteurs à l'intelligence artificielle, a connu des résultats stratosphériques. C'est l'un des grands fournisseurs de ChatGPT, de Grok, de Claude, de Gemini, etc », confirme encore Nicolas Doze.

Voilà donc pourquoi Samsung est en mesure de dégainer la « super prime IA » et de verser les 10,5 % de bénéfices de son département en actions à ses employés. Le versement sous forme d'actions est une pratique courante dans les grandes entreprises technologiques coréennes, qui fidélisent ainsi leurs ingénieurs sur le long terme.

Pour rappel, Samsung emploie 125 000 salariés au total en Corée du Sud. Une partie d'entre eux travaille dans des usines de fabrication de puces situées à Hwaseong et Pyeongtaek, des sites stratégiques pour l'approvisionnement mondial en mémoire DRAM et NAND Flash.