Ils montent au sommet de l'Empire State Building à 443 mètres, ce qu'ils y font surprend tout le monde

Ce mercredi 1er juillet, un couple a décidé d’escalader l’Empire State Building jusqu’à son sommet à 443 mètres. En haut, ils ont déployé une banderole inspirante.

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La demande en mariage en haut de l'Empire State Building

L’Empire State Building, à New York, est l’un des monuments les plus impressionnants au monde. La raison ? D’une hauteur de 443 mètres en comptant la flèche de l’antenne, il a été considéré comme le plus haut bâtiment du monde pendant 40 ans.

L'Empire State BuildingCrédit photo : iStock

Cependant, ces dimensions vertigineuses n’arrêtent pas les amateurs de sensations fortes, bien au contraire. Ce mercredi 1er juillet, un couple a grimpé au sommet de l’Empire State Building, pour le plaisir. Un défi fou, tout comme ce grimpeur professionnel qui a décidé d’escalader un immeuble de 101 étages sans protection.

Au sommet de l’Empire State Building

Ce couple n’est autre qu’Angela Nikolau, 33 ans, et son compagnon Ivan Beerkus, 32 ans. Ces deux Russes sont adeptes du rooftopping, une pratique extrême qui consiste à escalader illégalement les immeubles les plus hauts.

Le couple en haut de l'Empire State Building
Crédit photo : @beerkus / Instagram

Une fois au sommet de la tour, Angela et Ivan ont brandi une banderole où il était écrit : “Quand le pouvoir de l’amour l’emporte sur l’amour du pouvoir, le monde connaît la paix”. Si cette citation a été reprise par Jimi Hendrix, elle a été prononcée par l’homme politique britannique William Gladstone.

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Une demande en mariage

Le couple a lui-même diffusé les images de son ascension sur son compte Instagram. Mais ce n’est pas tout ! Ivan a profité de cet événement exceptionnel pour demander Angela en mariage, alors qu’ils étaient en haut du monument.

La bague de fiançaillesCrédit photo : @beerkus / Instagram

Au total, le couple est resté au sommet de l’Empire State Building pendant environ 10 minutes. Cependant, les fiancés ont été placés en garde à vue dès leur retour sur la terre ferme, tout comme cet homme qui avait sauté du troisième étage de la tour Eiffel en parachute.

“Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n’a été signalé. Les chefs d’inculpation restent à déterminer et l’enquête est toujours en cours », a déclaré un responsable de la police de la ville.

Bien qu’ils aient été arrêtés, pour Angela et Ivan, cette ascension restera inoubliable.

New york
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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