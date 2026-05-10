Il jette par erreur 7 000 euros à la poubelle, peut-il garder l'argent retrouvé ?

En Italie, un commerçant a jeté par erreur 7 000 euros à la poubelle. Si les billets ont été retrouvés, une question se pose : l'homme peut-il récupérer son argent ?

À Trieste, en Italie, un commerçant a récemment eu une grosse frayeur. Par erreur, cet homme propriétaire de plusieurs établissements a jeté 7 000 euros à la poubelle, dans le bac des ordures non recyclables. Une mésaventure qui aurait pu lui coûter très cher, et qui soulève une vraie question juridique sur le statut de l'argent égaré.

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Malheureusement, quand le commerçant s'est aperçu de son erreur, les ordures avaient déjà été ramassées et il était impossible pour lui de remettre la main sur son argent. Ce type d'étourderie, aussi insolite qu'elle paraisse, n'est pas si rare. En Espagne, une patronne de bar a jeté par erreur 19 000 euros à la poubelle, avant qu'un passant providentiel ne lui ramène l'intégralité de la somme.

Il sollicite la gendarmerie

Paniqué, l'Italien a immédiatement contacté la gendarmerie locale, comme le rapporte cette dernière dans un communiqué officiel des carabiniers italiens. Il s'est rendu au commissariat pour expliquer son étourderie, dans l'espoir de recevoir l'aide des forces de l'ordre pour récupérer son argent. Une démarche qui s'est avérée payante, grâce à la réactivité des autorités locales.

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"Les carabiniers se sont immédiatement mobilisés, en coordination avec le service de collecte des déchets de la ville, et ont réussi à localiser puis à intercepter le camion concerné", indique le communiqué.

Cette mobilisation rapide a été déterminante. Sans l'intervention des carabiniers et des agents de la collecte des ordures, les 7 000 euros auraient vraisemblablement fini broyés ou enfouis dans un centre de traitement des déchets, rendant toute récupération impossible.

L'argent a été retrouvé

Après plusieurs jours de recherche dans le camion pour fouiller tous les sacs poubelle, celui qui contenait l'argent a finalement été retrouvé. Mais dans ce cas de figure, une question se pose : le commerçant pouvait-il légalement récupérer son argent, jeté par erreur dans les ordures ? En effet, aux yeux de la loi, l'argent trouvé par terre n'appartient pas automatiquement à celui qui le découvre. En France comme en Italie, un objet abandonné ou égaré dans l'espace public peut relever de règles spécifiques sur les biens perdus ou abandonnés.

Dans le cas présent, le commerçant avait un atout majeur : il pouvait prouver que l'argent lui appartenait et qu'il l'avait jeté accidentellement. Ce contexte particulier, combiné à son signalement immédiat auprès des autorités, a permis de lever tout doute sur la propriété des billets. La démarche officielle auprès des carabiniers a donc joué un rôle clé, non seulement pour retrouver physiquement l'argent, mais aussi pour en légitimer la restitution.

Par chance, les billets étaient intacts et l'homme a finalement pu retrouver l'intégralité de sa somme. Une conclusion heureuse pour une aventure qui aurait pu tourner au cauchemar financier. Une chose est sûre : il redoublera de prudence la prochaine fois qu'il jettera quelque chose à la poubelle. Et cette histoire rappelle, s'il en était besoin, qu'en cas de doute, mieux vaut toujours s'adresser aux autorités compétentes sans attendre.