La balle d'un chasseur frôle une maman qui venait chercher ses enfants à l'école

En Belgique, une mère d’élèves a été frôlée par la balle d’un chasseur alors qu’elle attendait ses enfants à la sortie de l’école. Un incident qui aurait pu tourner au drame.

Un drame a été évité de justesse ce mardi 14 octobre dans la commune de Ferrières, en Belgique. Alors qu’une maman était devant une école pour récupérer ses enfants, elle a été frôlée par la balle du fusil d’un chasseur, qui s’adonnait à une battue à quelques mètres de là. En effet, une partie de chasse avait lieu à seulement 600 mètres de l’école.

“C’est une maman qui a constaté l’impact de balle près d’elle. Heureusement, personne n’a été blessé, mais ça aurait pu être bien plus grave”, a indiqué Marianne Dupont, adjointe au maire à l’éducation, à L’Indépendant.

Crédit photo : iStock

Frôlée par la balle d’un chasseur

La mère d’élèves a entendu le bruit d’une grosse détonation à côté d’elle et a découvert un impact de bal dans le sol, à seulement 1 mètre d’elle. La police locale a été prévenue et est rapidement arrivée sur les lieux afin d’en savoir plus sur les conditions dans lesquelles la battue était organisée et afin de découvrir l’origine exacte du tir.

“La balle a fait un petit trou dans la dalle de béton. La chasse avait lieu à 600-700 mètres de l’école. On a vraiment évité le pire”, a déclaré Christian Verdin, le maire de la commune, à Sud Info.

Crédit photo : iStock

Une enquête est actuellement en cours afin de s’assurer que toutes les règles de sécurité ont été respectées par les chasseurs. Les battues organisées par les chasseurs peuvent être dangereuses si elles se trouvent près des habitations. En septembre dernier, une femme a reçu une balle en pleine tête alors qu’elle se trouvait chez elle. En février 2023, un chasseur visait un sanglier quand sa balle a traversé le pare-brise d’une automobiliste et blessé la femme qui conduisait sa voiture.

À Ferrières, si les parents d’élèves ont eu plus de peur que de mal, cet incident aurait pu être dramatique si la balle avait touché un parent ou un enfant. Un incident qui rappelle une fois encore les dangers provoqués par la chasse.