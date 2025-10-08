Ce papa dévoué tisse lui-même un sac à dos pour son fils de 5 ans, car il est trop pauvre pour lui en acheter un

L’histoire de ce petit garçon au sac à dos bleu a fait le tour d’internet et bouleversé les internautes.

Un élève cambodgien est soudainement devenu le centre de l’attention de son village de Battambang. En 2019, le petit Ny Keng avait 5 ans et ses parents n’avaient pas les moyens de lui payer un sac à dos. C’est pourtant bien celui qu’il portait dans le dos qui a attiré l’attention du tout internet.

Crédit photo : Sophous Suon/ Facebook

En effet, Ny Keng présentait un sac à dos bleu. Ce dernier avait été tissé à la main par son père avec du fil de raphia alors qu’il travaillait en Thaïlande. Tandis que tous ses camarades de classe avaient des sacs achetés dans des magasins, celui du petit garçon était unique.

Une histoire bouleversante qui est devenue virale

Crédit photo : Sophous Suon/ Facebook

On imagine que le sac bleu de Ny Keng a dû attirer l’attention de ses camarades, y compris de sa professeure, Sophous Suon. Celle qui enseigne à l’école primaire de Lumphat a été touchée par l’histoire de son élève. Elle a ainsi décidé de la partager sur le groupe Facebook Subtle Asian Traits.

La professeure a raconté l’histoire de Ny Keng et de sa famille en situation de précarité. Mais afin d’offrir le meilleur à leur enfant, les parents n’ont pas hésité à investir leur temps et énergie dans la confection d’un magnifique sac fait main. En plus, ce dernier est très robuste puisqu’il peut contenir plusieurs livres scolaires.

Crédit photo : Sophous Suon/ Facebook

Ce petit sac avec des bretelles noires et une boucle en plastique pour la fermeture a rapidement attiré les curieux. L’histoire, elle, a bouleversé les internautes.

Crédit photo : Sophous Suon/ Facebook

En quelques jours, la publication avait été partagée plus de 6200 fois. Les 1500 commentaires mettaient l’accent sur les talents de couturier du papa ainsi que sur son amour et son dévouement pour son fils. Certains ont même suggéré au papa de monter une entreprise de sacs faits main. Face à tant de messages d’amour, la famille du petit Ny Keng a sûrement été émue.