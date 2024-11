En Chine, les jeunes deviennent amis avec... des cailloux pour lutter contre la solitude

Face au stress et à la solitude, la jeunesse chinoise vient de trouver un nouveau substitut affectif, bien moins coûteux qu’un animal de compagnie : des galets à personnaliser.

La tendance peut prêter à sourire mais elle est pourtant révélatrice d’un profond malaise chez les jeunes Chinois. En effet, en Chine, de plus en plus de jeunes s’appuient désormais sur le soutien affectif et moral que leur procure leur caillou de compagnie. Ce phénomène, né en Corée du Sud, commence à prendre de l’ampleur en Chine selon le Courrier International qui relaie un article du quotidien singapourien en langue chinoise Lianhe Zaobao.

Ces cailloux de compagnie sont généralement des galets qui ont été customisés avec des yeux, un nez et une bouche, afin de leur donner un visage humain. Ces galets de compagnie sont disponibles à l’adoption et généralement prisés des jeunes âgés entre 25 et 30 ans, majoritairement de sexe féminin.

Crédit photo : Global Times

Si le caillou jouit d’une telle popularité, c’est notamment grâce à son faible coût et ses besoins quasi nulles en entretien. Prendre soin d’un galet n’est pas vraiment chronophage si on en croit un heureux propriétaire qui se confie dans le journal singapourien :

“Je suis très pris par mon travail. Or, un chat, il faut le caresser. Un chien, il faut aller le promener. Avec les cailloux, on peut bavarder, on peut les pomponner. Ils sont des compagnons parfaits pour satisfaire nos besoins affectifs”.

Même son de cloche pour une autre propriétaire qui a trouvé en son caillou de compagnie le moyen parfait de combler sa solitude et son manque d’affection sans avoir à subir les défauts liés aux animaux de compagnie :

“Les cailloux ne perdent pas leurs poils, ne font pas leurs besoins partout et ne risquent pas de vous attirer des ennuis. Ils se contentent de vous écouter sans rien dire. On en a pour son argent”.

Crédit photo : iStock

Propriétaire d’un caillou de compagnie, mode d’emploi

Être propriétaire d’un caillou de compagnie est devenu un véritable mode de vie qui se partage sur les réseaux sociaux chinois. Les propriétaires vont même jusqu’à donner un prénom et une date de naissance à leur nouvel ami. Certains publient des guides de soin pour préserver leur caillou, comme leur faire couler un bon bain moussant lorsqu’on le ramène chez soi pour la première fois.

Crédit photo : China Minutes

D’autres publient des règles à adopter notamment pour éviter toute maltraitance physique ou verbale. Parce que si un caillou n’entend pas, il peut ressentir de la peine. Enfin, certains voient même en ces pierres un moyen de se défendre, c’est selon.

Surtout, ne pensez pas qu’il suffit de ramasser n’importe quel caillou dans la rue pour en faire votre ami. Ils sont soigneusement sélectionnés, soignés et évidemment commercialisés, coûtant environ entre 10 et 50 yuans, soit entre 1,30 et 6,50 euros environ.

Si ce phénomène peut nous paraître passager et générationnel, il faut savoir que les cailloux de compagnie existent déjà depuis une cinquantaine d’années aux États-Unis. En effet, Gary Dahl, un Californien, avait lancé en 1975 la société Pet Rock qui commercialise des cailloux de compagnie.

Crédit photo : Pet Rock

Une idée partie d’une blague car il se lassait d’entendre ses amis se plaindre de leurs animaux de compagnie. La blague s’est transformée en succès commercial car même si la popularité des Pet Rock n’avait duré que six mois, Gary Dahl était devenu millionnaire. Et son entreprise existe toujours aujourd’hui, neuf ans après son décès. Parce que les pierres sont éternelles, elles !