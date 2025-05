Suite à «un simple bug», un robot devient fou et attaque un ingénieur, la vidéo terrifie les internautes

Et si l’on vous disait qu’un robot avait attaqué un humain, est-ce que vous y croiriez ? Pourtant, c’est la réalité. Explications.

Aussi fou que cela puisse paraître, les robots vont bientôt faire partie de notre quotidien, qu’on le veuille ou non. Pourtant, certains font déjà beaucoup parler et provoquent de véritables dégâts. Dans l’usine chinoise Unitree Robotics, qui travaille sur la création d’humanoïdes qui favoriseront l’automatisation industrielle et auront pour but de s’occuper de tâches répétitives, un incident a attiré l’attention.



Crédit : Unitree Robotics

Alors qu’un travailleur se trouvait aux côtés d’un robot suspendu en phase de test, le modèle H1, à la silhouette humaine et qui mesure 1,80 mètre, le salarié chinois s’est littéralement fait attaquer par la machine. L’humanoïde s’est étonnamment mis à le frapper violemment, comme pris de spasmes incontrôlables.

Attaque de robot en Chine

Face à ce “bug”, les ingénieurs ont dû fuir précipitamment la zone. Quelques minutes plus tard, un technicien a réussi à le neutraliser. Normalement, l’entreprise Unitree Robotics a prévu une production de masse pour son robot, mais cet incident pourrait bien freiner les potentiels acheteurs déjà intéressés et le développement de ce projet inédit. Comme le rapporte le site Le Big Data, cet incident n’est pas isolé. Toujours en Chine, un robot avait déjà renversé un enfant lors d’un salon technologique.



Crédit : IStock

Le robot humanoïde : le futur de nos usines ?

Comme le rapporte TF1 Info, ce fameux robot coûte la modique somme de 152 000€. Cet incident met en avant une avancée technologique, certes, mais surtout, une fragilité encore trop importante pour une possible commercialisation immédiate. En tout cas, on espère que ces humanoïdes seront opérationnels et non-violents, lors de leur mise en vente.

Une chose est sûre, un avenir placé sous le signe de la robotique et une vie partagée entre humains et robots n'aura jamais été aussi proche de la réalité. À suivre…



Crédit : IStock