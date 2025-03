Une ville installe des voies réservées aux piétons... qui marchent sans quitter leur smartphone des yeux 

Une ville chinoise a décidé d'aménager ses rues pour protéger les piétons qui marchent sans regarder devant eux, à cause de leur smartphone.

C'est un phénomène devenu banal de nos jours !

De plus en plus de personnes marchent dans la rue, les yeux rivés sur leur smartphone, sans jamais se préoccuper de ceux qui les entourent. Une habitude, pour le moins déplaisante, qui provoque très souvent des situations bien désagréables, voire des conflits avec les autres badauds. Ce comportement, dangereux et irresponsable, peut même parfois conduire au pire, lorsque ces piétons inconscients sont renversés par d'autres usagers de la route.

Crédit photo : iStock

Doit-on adapter les villes aux « smombies ?

Cette problématique soulève tout un tas questions éthiques et représente également un enjeu pour l'aménagement des villes de demain, qui n'auront d'autres choix que de composer avec ces piétons obnubilés par leur téléphone.

C'est en tout cas ce que constate Hubert Beroche, fondateur du think tank Urban AI. Auteur d'un ouvrage sur le sujet, ce dernier affirme ainsi que la société du futur devra s'adapter aux « smombies ». Ce qualificatif, inventé de toute pièce, est la contraction des mots « zombie » et « smartphone », Il désigne « ces piétons tellement absorbés par leur écran qu’ils en oublient leur environnement », nous explique ainsi Hubert Berche, dans les colonnes du Figaro.

« Ce terme fut inventé en 2015 suite à la massification de ce phénomène et élu mot de l’année par un dictionnaire allemand. La prolifération de ces "smombies" dans nos rues, dans nos villes a attiré mon attention. C’est devenu une réalité banale, il y a là quelque chose de très anodin, mais en même temps cette tendance annonce des transformations souterraines assez profondes quant à notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à la ville. Les écrans et leurs "smombies" créent de nouvelles centralités, de nouvelles esthétiques, de nouvelles géopolitiques » (Hubert Beroche)

Selon Hubert Beroche, l'usage désormais permanent des smartphones, qui a bouleversé notre quotidien jusqu'à modifier la manière de se déplacer chez certains, ne peut plus être ignoré lorsque l'on parle d'urbanisme. Pourquoi ? Tout simplement, car nos mobilités évoluent en fonction de l'utilisation prolongée des smartphones, ce qui pourrait poser de sérieux problèmes, à terme.

Ainsi, en Corée du Sud, 61 % des accidents de la route sont provoqués par des piétons qui ne quittent jamais leur smartphone des yeux. Un chiffre colossal qui ne peut plus être ignoré. Il faut donc trouver des solutions pérennes pour améliorer la cohabitation urbaine, avance Hubert Beroche, qui ose la comparaison avec l'arrivée des premières automobiles.

« À bien des égards, le lancement des smartphones peut être comparé à celui des premières automobiles au XIXe siècle. Beaucoup d’urbanistes, d’architectes, de penseurs se sont intéressés à la manière dont les technologies transforment la matérialité d’une ville. Les ascenseurs ont exhaussé la ville, les métros l’ont densifiée, les voitures l’ont allongée. » (Hubert Beroche)

Crédit photo : iStock

« J’ai été frappé, là-bas (à Séoul, capitale de la Corée du Sud n.d.l.r), de voir à quel point tout le monde était continuellement sur son écran. Le basculement des "yeux sur la rue" aux "yeux sur l’écran" (...) est vraiment une réalité quotidienne », raconte par ailleurs Hubert Beroche. « J’ai également constaté à cette occasion que la ville de Séoul avait installé des sortes de feux rouges au sol, car trop d’accidents impliquaient des "smombies" (...) La ville de Séoul part d’un état de fait, l’accepte et s’y adapte », poursuit-il.

Si cet exemple d'adaptation urbaine en Corée du Sud est édifiant, il n'est rien en comparaison de l'aménagement décidé par la ville chinoise de Chongqing. Située au sud-ouest de la Chine, cette mégalopole, peuplée de 32 millions d'habitants, a en effet installé, dans ses rues, des voies destinées aux personnes marchant les yeux rivés sur leur écran. Une première. Par conséquent, en plus des routes, des trottoirs et des pistes cyclables, les rues de la ville possèdent désormais... « une bande piétonne réservée aux "smombies" », comme on peut le voir ci-dessous.

Crédit photo : DR

Incroyable mais vrai !