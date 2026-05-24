En construisant une autoroute, des ouvriers déterrent des centaines de trésors en or cachés depuis des siècles

C'est l'histoire d'un banal chantier routier qui bascule soudainement dans la légende archéologique internationale. En République tchèque, des ouvriers s'affairaient à couler le bitume et à préparer le tronc d'une nouvelle section d'autoroute lorsqu'ils ont buté sur des anomalies enfouies dans le sol. Ce qui s'annonçait comme un simple retard de chantier s'est transformé en la plus grande découverte de la région.

En brisant la croûte terrestre, ces travailleurs ont littéralement déterré des centaines de trésors en or celtiques, restés jalousement cachés depuis des siècles sous le passage des voitures. Face à la profusion de métal précieux, les scientifiques ont déployé des fouilles de sauvetage qui révèlent un site d'une richesse inestimable.

Un carrefour commercial celtique de 25 hectares sorti de terre

Les fouilles menées en urgence par les instituts scientifiques près de la ville de Hradec Králové, dans le nord-est de la Bohême, ont mis au jour une agglomération ouverte totalement hors norme. S'étendant sur près de 25 hectares, ce site préhistorique démontre que la région était une véritable plaque tournante économique durant le second Âge du fer, précisément au cours de la célèbre période de La Tène. Les vestiges, liés à la puissante tribu des Boïens, prouvent que ces populations maîtrisaient l'architecture et l'urbanisme bien avant l'arrivée des influences méditerranéennes.

L'absence de fortifications autour d'une colonie d'une telle envergure confirme qu'il s'agissait d'un espace de paix dédié exclusivement au commerce intercontinental. La cité était idéalement positionnée sur la route de l'ambre, reliant les gisements de la mer Baltique aux grands empires du sud de l'Europe. Les artisans locaux transformaient les matières premières et accumulaient des richesses boursières antiques colossales, comme en témoigne le mobilier archéologique découvert par les ouvriers.

Plus de 13 000 sacs d'artéfacts précieux déjà répertoriés

Le bilan global de cette campagne de fouilles préventives donne le tournis aux spécialistes. La terre a livré une quantité si astronomique d'objets que les laboratoires de restauration saturent. Pour l'heure, les équipes ont conditionné plus de 13 000 sacs d'artéfacts précieux et de fragments historiques, témoignant du niveau de vie exceptionnel des anciens résidents de la région :

Des centaines de pièces de monnaie en or pur (statères), frappées localement mais imitant les modèles de la Macédoine hellénistique.

(statères), frappées localement mais imitant les modèles de la Macédoine hellénistique. Des parures de bijoux en bronze et en argent d'une finesse technique déconcertante, portées par l'aristocratie celte.

d'une finesse technique déconcertante, portées par l'aristocratie celte. Des perles d'ambre brut importées , stockées dans des entrepôts commerciaux prêtes à être redistribuées.

, stockées dans des entrepôts commerciaux prêtes à être redistribuées. Des fibules (ancêtres des épingles à nourrice) ornées de motifs complexes, véritables marqueurs de l'art de La Tène.

La découverte de miroirs en bronze importés directement d'Italie démontre également que les dirigeants de cette agglomération traitaient d'égal à égal avec les marchands de la République romaine, bien avant les conquêtes césariennes.

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Le mystère plane sur l'abandon de cette cité de l'or

Au-delà de la fascination exercée par les lingots et les bijoux en or dégagés par les pelleteuses, le site pose une énigme historique majeure aux chercheurs. Toutes les analyses stratigraphiques s'accordent à dire que cette puissance commerciale s'est brusquement éteinte au cours du Ier siècle avant notre ère. La population a abandonné les habitations et les ateliers en laissant derrière elle une partie de ses trésors précieux enfouis sous le plancher des maisons.

Pourtant, le site ne présente aucune trace de cendres, d'incendie généralisé ou d'attaque militaire sanglante. Cet abandon volontaire coïncide historiquement avec l'augmentation des tensions géopolitiques liées à la poussée des tribus germaniques venues du nord. Pour analyser les clichés macroscopiques de ces monnaies exceptionnelles et découvrir les relevés topographiques complets de l'autoroute, vous pouvez consulter le rapport dédié sur Archaeology Magazine.

Grâce au réflexe civique des ouvriers du bâtiment, ce patrimoine mondial a pu être sauvé du béton. Les objets en or vont désormais subir une décontamination chimique douce avant d'être exposés au Musée de la Bohême orientale, offrant aux passionnés d'histoire un voyage inédit au temps où l'Europe centrale battait au rythme des forges celtes.