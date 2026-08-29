Il visite un immeuble glaçant digne de « Black Mirror », où vivent 20 000 personnes, pour montrer à quoi ressemble vraiment la vie à l'intérieur

Un YouTubeur s’est rendu dans un complexe immobilier digne de Black Mirror, où vivent 20 000 personnes, et dévoile à quoi ressemble vraiment la vie à l’intérieur.

Avez-vous déjà entendu parler du Regent International Center ? Il s’agit du plus grand immeuble résidentiel du monde, où vivent 20 000 personnes qui peuvent travailler, manger, faire leurs courses et se divertir sans avoir à en sortir.

Un YouTubeur s’est aventuré dans ce gigantesque complexe de béton, tout droit sorti d’un épisode de Black Mirror, pour découvrir à quoi ressemble la vie de ceux qui y résident, rapporte le site LADbible.

Un complexe luxueux digne de Black Mirror

Le Regent International Center est situé à Hangzhou, en Chine. Le bâtiment a été conçu par Alicia Loo, qui a notamment été l’architecte d’intérieur en chef du Singapore Sands Hotel, présenté comme le deuxième hôtel sept étoiles au monde.

À l’origine, le bâtiment n’était pas pourtant pas destiné à accueillir des logements : il devait abriter un hôtel six étoiles. Aujourd’hui, il héberge quelque 20 000 personnes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses mensurations en forme de S sont impressionnantes : il mesure environ 208 m de haut, compte près de 40 étages et s’étend sur près de 261 700 m².

Parmi les services proposés, on retrouve des supermarchés, des salons de beauté, des établissements scolaires, des salles de sport ou encore des piscines. Le complexe abrite également des entreprises ainsi que des points de livraison.

Mais derrière cette luxueuse façade, le vernis commence à s’écailler…

Crédit Photo : Where to Next

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La réalité est loin d’être aussi incroyable

À l’intérieur, le YouTubeur de la chaîne Where to Next a découvert un complexe comptant environ 5 000 appartements. Après avoir visité l’un d’eux, il s’est montré plutôt impressionné par la vue sur la ville depuis le balcon.

Mais il a aussi appris que certains logements avaient été divisés par les propriétaires et bailleurs. Résultat : certaines habitations ont été transformées en plusieurs petites chambres.

Concernant les prix, il faut compter entre 800 et 850 euros par mois de loyer par mois pour une surface allant de 54 à 60 m².

Crédit Photo : expat-home.com

Pour un logement plus petit, le prix oscille aux alentours de 202 euros par mois. Le hic ? Ce type d’appartement ne possède pas de… fenêtre.

Dans certains, les tables à manger ne peuvent accueillir qu’une seule personne et le papier commence à se décoller. Des détails qui mettent en lumière le cache-misère des lieux.

Crédit Photo : expat-home.com

Mais c’est surtout la sensation « d’être observé en permanence » qui a donné des frissons au créateur de contenu.

Selon lui, la proximité entre les différents appartements rime avec «aucune intimité». De quoi se faire des amis rapidement…