« L'une des plus grandes courses jamais organisées » : Max Verstappen va affronter 100 pilotes dans une course... de karting

Le quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen, va délaisser les bolides pour le karting dans une course événement face à 100 adversaires.

Max Verstappen au départ d’une course… de karting

Avis aux fans de sport automobile. Le pilote de Formule 1 Max Verstappen va affronter 100 pilotes dans une course inédite sur le circuit de Silverstone, en Angleterre.

Cette course n’aura rien de celle que les amateurs de F1 peuvent voir tous les dimanches, puisqu’il s’agira d’une course… de karting. En effet, le quadruple champion du monde va changer de bolide dans ce que les organisateurs annoncent déjà comme « l’une des plus grandes courses de karting jamais organisées ».

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Une course composée de créateurs de contenu et de personnalités

Crédit photo : Red Bull Content Pool

Pour autant, inutile de voir l’événement comme un simple divertissement. Il s'agit plutôt d’un « nouveau format qui mêle compétition de haut niveau, divertissement et innovation », complètent les organisateurs.

Dans cette course pas comme les autres, Max Verstappen sera opposé à des « créateurs de contenu, des personnalités et des fans recrutés à travers le monde », annonce un communiqué. Pour que le spectacle soit complet, on retrouvera également des athlètes sponsorisés par Red Bull. La mission du pilote professionnel sera de dépasser tous ses adversaires pour franchir la ligne du circuit (dessiné par l’ancien champion du monde de karting, le Français David Terrien) en premier.

Crédit photo : Imago

L’événement est vu comme une vraie course et la réalisation pensée comme un jeu vidéo. Max Verstappen pourra d’ailleurs échanger avec les autres pilotes pendant la conduite, tandis que les spectateurs pourront suivre en temps réel un compteur montrant sa progression dans la course.

Le pilote de F1 s’élancera en dernière position et aura sans doute à cœur de remporter cette course de karting lui qui a débuté dans cette catégorie. « J'ai surtout hâte de voir le carnage se dérouler devant moi », a-t-il déclaré. La course sera retransmise en direct sur Disney+ le mercredi 16 septembre. Reste à savoir si Max Verstappen sortira vainqueur de l’événement.