Un élu municipal allemand veut organiser des soirées échangistes à la mairie pour faire de sa ville la «petite soeur du Cap d'Agde»

Dans la ville de Mannheim, en Allemagne, un conseiller municipal a surpris les habitants avec son ambition de transformer sa commune en “petite soeur du Cap d’Agde”, avec des soirées échangistes organisées à la mairie.

Lorsqu’on revient de vacances, il y a toujours ce petit truc que l’on aimerait retrouver dans notre quotidien, quitte à bousculer les moeurs. Julien Ferrat, conseiller municipal de la ville de Mannheim, en Allemagne, semble nostalgique de ses vacances passées au Cap d’Agde.

En effet, le conseiller municipal âgé de 35 ans veut faire de Mannheim un “paradis pour échangistes” et la transformer en “petite soeur du Cap d’Agde”. Et pour ce faire, il envisage même d’organiser des soirées libertines et échangistes dans les locaux de l’hôtel de ville.

Crédit photo : Julien Ferrat

Surnommé "le conseiller le plus fou" du pays, Julien Ferrat est connu pour fréquenter les centres de vacances nudistes et pour apparaître dans des séances photos insolites et explicites. Il a présenté son projet lors d’une récente réunion municipale, arguant qu’aucune loi n’interdisait les soirées échangistes à la mairie.

"Des relations sexuelles de groupe avec les membres du conseil municipal représenteraient le summum de la proximité avec les citoyens"

Le libertinage, une nouvelle forme de tourisme ?

L'homme affirme que son initiative a déjà attiré une cinquantaine d’habitants "ouverts d’esprit".

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"Pour le moment, l’objectif est de déterminer lesquels des citoyens qui m’ont contacté sont réellement intéressés. Parmi les cinquante personnes qui m’ont contacté, certaines font partie de la communauté libertine locale, donc elles sont “légitimes”. D’autres sont des personnes que je ne connais pas encore… Cette semaine, je commencerai à rencontrer ces dernières en personne"

Crédit photo : Julien Ferrat

Il souhaite déstigmatiser la culture libertine, puis transformer Mannheim en destination pour les amateurs de nudisme et d’échangisme afin de "promouvoir sa vision d'un paradis libertin nudiste à Mannheim semblable au Cap d'Agde", la célèbre station nudiste française où il avait organisé l’an dernier un voyage éducatif avec 28 participants.

Crédit photo : Julien Ferrat

Cette nouvelle forme de tourisme permettrait, selon lui, de générer "des recettes supplémentaires pour les caisses de la ville, sans alourdir le fardeau des citoyens sous forme d'augmentations d'impôts ou de taxes".

Reste à voir s’il réussira à convaincre ses collègues à la mairie. Son initiative entend ainsi lever le tabou sur le libertinage, pratique assez répandue en Allemagne, avec 128 000 adeptes estimés et de nombreux lieux dédiés.