Un adolescent joue pour la première fois à la loterie alors qu'il prend son bain... et remporte le jackpot !

Le jeune homme jouait pour la première fois de sa vie après avoir été inspiré par un autre gagnant au parcours similaire.

Sam Lawton se souviendra sans doute pendant très longtemps du jour où il a joué pour la première fois à la loterie nationale. Le jeune anglais de 19 ans, originaire de Leamington Spa, à plusieurs kilomètres au sud-est de Birmingham, n’avait jamais tenté sa chance jusqu’à ce jour.

L’histoire est plutôt insolite, puisque Sam Lawton raconte qu’il était dans son bain quand il a tiré les cinq bons chiffres du jeu. Celui qui travaille comme analyste de données explique avoir été inspiré par Dean Weymes, un jeune gagnant de 24 ans qui a remporté 3£ millions à la télévision (l’équivalent de 3,4 millions d’euros).

« J'étais dans le bain et je pensais juste que j'allais essayer. J'ai vu Dean Weymes célébrer sa victoire et j'ai juste pensé que je pourrais essayer. J'ai téléchargé l'application National Lottery dans le bain, mis dix dollars sur mon compte, puis joué à Lucky Dip », détaille Sam pour The Mirror.

Il remporte plus de 10 000 euros à la loterie

Quelques instants plus tard, Sam a appris qu’il avait remporté le second prix de la loterie. « Ce n'est qu'une heure, peut-être 90 minutes, après avoir joué pour la première fois que j'ai vu un message sur mon téléphone m'informant que j'avais gagné le deuxième prix – 10 000 £ par mois pendant 12 mois ». Soit 11 469 euros par mois.

N’ayant jamais joué auparavant, Sam n’en croyait pas ses yeux et a demandé confirmation à sa compagne Connie. « Comme moi, elle n'avait jamais joué auparavant, alors nous avons appelé son frère Craig, qui a joué à la Loterie Nationale pendant des années. Il m'a dit : “Je suis en route, ne bouge pas” et cinq minutes plus tard, il était devant ma porte d'entrée. Nous avons vérifié les billets et sommes restés assis, incrédules, en nous demandant si c'était vrai », se rappelle le jeune père de famille.

Très vite, le couple dresse une liste de ses envies : un voyage à New York pour toute la famille, l’achat d’une nouvelle maison ou encore l’obtention du permis de conduire puis l’achat d’une voiture familiale. « Je n'arrive pas vraiment à croire que je serai capable de faire ces choses – et de les faire maintenant. Tout semble encore assez irréel - je suis encore en train de digérer la nouvelle », se réjouit Sam.