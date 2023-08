Énorme malaise : lors de son mariage, elle révèle l'infidélité de son époux en pleine cérémonie

Voilà une histoire qui n'a pas dû être facile à vivre : Casey a sans doute vécu l'un des mariages les plus difficiles de ces derniers temps, digne d'une comédie romantique tout à fait mélancolique. On vous explique tout.

Ce n'est pas pour rien que l'on compare souvent le mariage au plus beau jour de notre vie : il s'agit d'une décision primordiale, celle d'unir notre vie avec celle d'une autre personne et d'en faire un événement absolu qui restera dans les mémoires. Un jour définitivement pas les autres et ça, Casey pourra en témoigner.

Une nuit douloureuse

Avant le mariage et entre deux prévisions et préparations, les mariés trouvent toujours un peu de temps pour un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, ou simplement pour passer du temps entre ami(e)s. Casey, future mariée, étaient donc des copines dans une chambre d'hôtel quand elle a reçu de mystérieux SMS, envoyés anonymement.

Quelle ne fut pas sa surprise quand elle s'est rendu compte que ceux-ci contenaient les secrets d'adultère de son compagnon, David (le nom a été changé), photos à l'appui. Les messages affichaient ainsi des captures d'écran des échanges entre son futur époux et sa maîtresse, avec nombre de phrases accablantes : "Ton corps est incroyable et tu sais comment l’utiliser" ; "j’aimerais que ma petite amie ait la moitié de tes compétences" ; "je n’ai jamais eu ce genre de connexion auparavant"...

De plus, la conversation dévoilait que le dit-David passait (évidemment) du temps avec sa maîtresse lors de week-end et autres escapades. Bref, la désillusion absolue.

Crédit image : iStock

La vengeance en plein mariage

Forcément, Casey avait toutes les raisons d'annuler son mariage, mais non : après en avoir parlé avec ses amies, elle a finalement opté pour une voie très différente, celle d'aller à l'événement comme si de rien était. Sur place, lors de l'échange des vœux et donc devant tous les invités, notre malheureuse mariée a dévoilé le pot aux roses :"Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Il semble que David ne soit pas celui que je pensais", a-t-elle lâché devant l'autel. Progressivement, Casey a lu les différents SMS que l'on lui avait envoyé, révélant l'infidélité de son compagnon en public. "À chaque mot, son visage perdait de plus en plus de couleurs", se souvient Casey.

Devant le scandale, David n'a pas dit un seul mot et s'est contenté de sortir de l'église avec son témoin, devant sa famille scandalisée. "Je vous aime tous et aussi horrible que cela puisse être, je suis heureuse que vous soyez tous là", a précisé malgré tout la mariée.

Le pire, c'est que Casey ne sait toujours pas qui lui a envoyé ces SMS. Quoiqu'il en soit, elle a alors invité tous les invités à venir malgré tout à la réception, dans le but de célébrer l'honnêteté plutôt que son union avec David… et hormis les frères de son dernier, tous sont venus. Une sacrée histoire !

Crédit image : iStock