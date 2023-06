Une femme déclarée morte se réveille dans son cercueil, la vidéo devient virale

Stupeur en Équateur. Lors d’une veillée funéraire, une femme déclarée morte quelques heures plus tôt s’est réveillée dans son cercueil.

Voici un fait traumatisant qui a récemment eu lieu en Équateur. Déclarée morte, une femme âgée de 76 ans s’est réveillée dans son cercueil, en pleine veillée funéraire. Tout a commencé vendredi 9 juin, quand Bella Montoya a été admise à l’hôpital.

La femme de 76 ans a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire et malgré les manoeuvres de réanimation effectuées par les médecins, Bella Montoya n’a pas réagi et a été déclarée morte.

Crédit photo : iStock

Les proches de Bella Montoya ont rapidement été prévenus et sont restés près de son corps, lors de la veillée funéraire. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu car au moment où le cercueil a été ouvert pour changer les vêtements de la défunte, celle-ci s’est mise à respirer.

Déclarée morte, elle se réveille dans son cercueil

Selon son fils, Bella Montoya frappait les parois du cercueil avec sa main gauche et ses mains tremblaient. Une vidéo de la veillée a été partagée sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale. Sur les images, on peut voir la vieille femme respirant très fort dans son cercueil, entourée de deux personnes qui lui viennent en aide.

Crédit photo : @ElInformanteMX

Immédiatement, Bella Montoya a été transportée à l’hôpital et elle se remet peu à peu de ce choc.

“Ma maman est sous oxygène. Son cœur est stable. Le médecin lui a pincé la main et elle a réagi”, a confié Gilbert Balberan, son fils.

Pour l’heure, un comité technique a été chargé “d’analyser ce cas en profondeur” et d’établir “un audit médical afin de déterminer les responsabilités” du constat de décès erroné, selon le ministère de la Santé.