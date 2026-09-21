“Un bug dans la Matrice ?” : une femme disparaît en direct à la télévision, les spectateurs sont sous le choc

Alors qu’un journaliste réalisait un reportage en direct d’un bateau, une femme a subitement disparu de l’écran, suscitant les théories les plus folles des spectateurs.

Il y a quelques jours, la chaîne argentine TN a diffusé un reportage qui a beaucoup fait parler de lui. Un journaliste se trouvait à bord de l’ARA Libertad, un navire qui accueille chaque année un groupe de personnes pour un voyage de cinq mois, afin d’améliorer leurs connaissances maritimes et nautiques.

Après avoir passé plus de cinq mois en mer, les navigateurs sont rentrés au port. Pour l’occasion, un journaliste de TN se trouvait sur les lieux et a interrogé les différents passagers.

“Est-ce un fantôme ?”

Une navigatrice est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux pour une raison bien précise. Après avoir été interviewée, elle a disparu subitement. Sur les images relayées sur X, on peut la voir passer derrière un homme, sans jamais réapparaître, alors que la caméra continue de filmer le pont du bateau.

No puedo creer que UNA FALLA EN LA MATRIX SALIÓ EN VIVO y quedó captada en cámara. No encuentro explicación. pic.twitter.com/oMcmfRiyZr — lorem ipsum (@altashanta) September 20, 2026

Cette disparition soudaine a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, et les internautes ont livré leurs théories les plus folles.

“C’est hallucinant ! Est-ce un fantôme ? Un bug dans la matrice ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Allez faire des recherches sur cette fille pour voir si on découvre qu’elle est morte depuis 100 ans”, “Soit il existe une explication parfaitement normale que nous n’avons pas encore repérée, soit la matrice a réellement connu un léger décalage d’une seconde”, “Je n’arrive pas à croire qu’un bug dans Matrix ait été diffusé en direct et filmé ! Je ne trouve aucune explication”, ont réagi les internautes.

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Une explication à sa disparition ?

Les spectateurs plus rationnels ont quant à eux trouvé une explication à cette disparition soudaine, loin de ces étranges faits paranormaux. Les internautes supposent qu’en voyant que la caméra tournait sur la droite pour filmer le pont, la navigatrice a immédiatement fait demi-tour pour éviter de se retrouver dans le champ.

Si cette explication reste la plus probable, certains internautes n’hésitent pas à croire que la jeune femme s’est téléportée ou a réalisé une illusion digne de Matrix.