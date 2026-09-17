JO 2032 en Australie : les épreuves d'aviron et de canoë auront lieu dans une rivière peuplée... de crocodiles

À l’occasion des Jeux Olympiques 2032 en Australie, les épreuves d’aviron et de canoë auront lieu dans la rivière Fitzoy, connue pour être peuplée de crocodiles mangeurs d’hommes.

Les prochains Jeux Olympiques auront lieu en Australie, près de Brisbane, en 2032. Alors que les premières informations sur l’événement sont peu à peu dévoilées, l’une d’elle a provoqué la stupeur chez les athlètes.

Ce jeudi 17 septembre, le Comité international olympique (CIO) a annoncé que le parcours d’aviron et de canoë aura lieu sur la rivière Fitzroy. Le hic ? Cette rivière est réputée pour être peuplée de crocodiles marins mangeurs d’hommes, comme celui qui a attaqué ce triathlète de 31 ans.

“Le Fitzroy a passé le test avec brio. C’est officiel, signé, scellé et livré”, a déclaré sans détour David Crisafulli, le premier ministre de l’État australien selon The Guardian.

Une rivière extrêmement dangereuse

Le parcours a également été approuvé par la Fédération internationale des sociétés d’aviron (World Rowing) et la Fédération internationale de canoë (Paddle Worldwide). Ainsi, plusieurs épreuves auront lieu sur cette rivière dont l’aviron, le para-aviron, le canoë-kayak de vitesse et le para-canoë.

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En plus d’être peuplée de crocodiles, cette rivière est dangereuse à cause de ses forts courants et est souvent sujette à des crues, ce qui pourrait rendre la compétition inégale. Ces nombreux problèmes étaient au coeur d’un débat et une pétition avait été publiée, demandant le déplacement des épreuves vers une installation spécialement construite près de Brisbane. Elle avait recueilli des milliers de signatures.

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Un crocodile de 4,6 mètres de long

Cependant, une évaluation technique complète et indépendante a été réalisée pour étudier les débits, le niveau de l’eau et les conditions du vent sur place. Malgré la présence des crocodiles, des courants et des crues, le lieu de l’événement a été approuvé.

“Nous savons désormais que la rivière Fitzroy est capable d’offrir des conditions de compétition équitables pendant la durée des Jeux”, a déclaré Jean-Christophe Rolland, président de World Rowing.

Concernant les crocodiles, le CIO a vaguement annoncé qu’il pourrait mettre en place une procédure en cas d’apparition de ces reptiles pendant les épreuves, sans pour autant donner plus de détails à ce sujet. Plusieurs crocodiles vivent dans cette rivière et en 2023, un reptile de 4,6 mètres de long a été capturé, à seulement six kilomètres du futur parcours olympique. Ils peuvent être très agressifs, comme ce gigantesque crocodile qui a attaqué un campeur australien.

De quoi motiver les athlètes à finir la course le plus rapidement possible…