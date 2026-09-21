Un golden retriever apporte ses jouets à un cambrioleur qui s'était introduit dans sa maison

Aux États-Unis, un cambrioleur a été accueilli comme un simple invité par le golden retriever d’une maison dans laquelle il venait de s’introduire.

Il était venu pour voler… Il a été accueilli avec un cadeau !

La palme du pire chien de garde revient à Nash, un golden retriever âgé de quatre ans qui n’a pas hésité à sympathiser avec un cambrioleur entré par effraction chez ses maîtres.

Un golden retriever fait copain avec le cambrioleur

Cette histoire pour le moins amusante s’est déroulée début septembre à San Diego, en Californie, rapporte le média NBC San Diego. Que s’est-il passé ?

La scène a été capturée par les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, on voit un homme escalader les barrières du jardin et transporter une échelle afin de s’introduire directement à l’étage via une fenêtre ouverte.

Esse é o Nash, o pior cão de guarda que alguém poderia ter. 🐶🐾😄

Ele estava sozinho em casa quando um homem invadiu pela janela do andar de cima. O cara se acomodou como se estivesse em casa… e o Nash, todo animado, foi buscar um bichinho de pelúcia pra brincar com o “visita”.… pic.twitter.com/WsyIN31cwd — Vera Noleto (@AduaneiradoX) September 17, 2026

Une fois à l’intérieur, l’intrus a fait comme chez lui : il a retiré son t-shirt et ses chaussures. Dans la cuisine, l’homme a mangé un petit bout de fromage avant de piquer un somme sur le canapé.

Si son « professionnalisme » laisse clairement à désirer, Nash, lui, a adopté cet invité surprise.

Le toutou a même tenté de jouer avec celui qu’il considérait comme un nouveau copain. On le voit chercher ses jouets et remuer la queue, impatient de partager un moment avec lui.

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Les propriétaires du chien alertent la police

Alors que Nash passait un bon moment, ses maîtres, Rowley et sa fiancée, étaient en plein vol pour rentrer chez eux.

Ils ont alors reçu une notification les informant qu’une personne s’était introduite à leur domicile.

« Nous avons simplement regardé tout se dérouler depuis mon téléphone », a déclaré Rowley.

La réaction du couple a été immédiate : ils ont contacté les forces de l’ordre. Ils étaient très inquiets que le cambrioleur ne s’en prenne aux chiens de la maison.

« Nous voulions surtout nous assurer qu’ils étaient en sécurité », a ajouté le jeune homme.

En entendant les sirènes de police, le suspect a tenté de s’échapper par la fenêtre d’une salle de bain à l’étage alors que des agents entraient dans la maison. Les forces de l’ordre ont fini par le rattraper dans le jardin, où il a été interpellé.

« Nous espérons simplement qu’il pourra recevoir de l’aide », a indiqué Rowley après les faits.

Quant à Nash, ses propriétaires auraient aimé le voir un peu réactif.