La méthode radicale de cet homme pour empêcher les gens de marcher sur sa pelouse divise les internautes

La méthode employée par ce tiktokeur américain pour empêcher les gens de marcher sur sa pelouse divise les internautes.

Thomas Lyons est un tiktokeur américain connu sous le pseudonyme de «tgunz81». Récemment, une de ses publications est rapidement devenue virale sur le réseau social chinois.

Dans cette vidéo, il n’hésite pas à arroser les gens qui ont le malheur de traverser la pelouse de sa propriété à toute heure de la journée. Une habitude qui agace profondément le propriétaire des lieux.

Crédit Photo : TikTok

Pour pallier ce problème, ce dernier a installé un arroseur avec détecteur de mouvement dans le jardin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette méthode surprend les pauvres piétons, comme le démontrent ces images publiées sur TikTok.

Dans le clip, on aperçoit des gens marcher sur le terrain. Quelques instants plus tard, ces derniers sont frappés par un puissant jet d’eau provenant de l’arroseur, qui se déplace de gauche à droite. Résultat : ils n’ont pas d’autre choix que de fuir vers le trottoir.

Une méthode qui divise les internautes

Au total, la publication a récolté plus de 9,3 millions de likes et plus de 109 000 partages. Dans les commentaires, des milliers d’internautes ont pointé du doigt la méthode utilisée par Thomas Lyons.

«Les gens sont vraiment mesquins», «Si vous souhaitez préserver votre pelouse, vous pouvez installer une clôture», «La facture d’eau…», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : TikTok

Sans réelle surprise, certaines personnes ont soutenu et salué l’initiative du tiktokeur :

« C’est une idée géniale ! On m’a appris qu’il était impoli de marcher sur la pelouse de quelqu’un», «Ma mère m’a bien éduqué, en respectant la propriété d’autrui. Bravo pour votre excellente idée», «Les gens disent qu'il faut mettre une clôture.....pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, les gens doivent respecter les propriétés d’autrui».

Vous l’aurez compris, l’arroseur a provoqué un véritable débat. Et vous, qu’en pensez-vous ?