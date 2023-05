Après 12 ans, elle découvre qu'elle a élevé le fils d'une autre femme sans le savoir

Aux États-Unis, une mère de famille a découvert que le père biologique de son fils n’était pas son époux après avoir fait un test ADN «pour le plaisir».

En 2020, Donna Johnson est tombée des nues en découvrant que le père biologique de son fils cadet n’était pas son époux. À l’époque, la mère de famille, son mari Vanner et leurs deux fils de 12 et 18 ans avaient effectué un test ADN pour en savoir plus sur leur héritage génétique.

C’est dans ce contexte que Donna a appris la terrible nouvelle : «En lisant les résultats du test d’ADN en ligne, je me suis dit qu’il y avait eu une erreur», a expliqué la femme au Daily Mirror.

Comme le précise le tabloïd britannique, le deuxième enfant de la fratrie, Tim, a été conçu par fécondation in vitro. En effet, le couple, originaire de Salt Lake City (États-Unis) avait opté pour cette option pour des raisons médicales.

Crédit Photo : kutv

Selon Donna Vanner, la clinique aurait utilisé le sperme d’un inconnu à la place de celui du conjoint lors de la fertilisation.

Une nouvelle dévastatrice

Sans réelle surprise, cette découverte a anéanti Donna et Vanner. Même si ces derniers demeuraient les parents légaux de Tim, ils avaient peur de la réaction du père biologique de l’enfant.

Toujours selon le journal anglais, Vanner a emmené son fils manger une glace pour lui annoncer qu’il n’était pas son père biologique. De son côté, l’adolescent a émis le souhait de rencontrer son véritable géniteur.

Crédit Photo : kutv

Après des recherches, le couple a été en mesure de contacter le principal concerné, un certain Devin McNeil. D’abord sceptiques, le quadragénaire et son épouse ont accepté faire un test ADN, qui a confirmé que Devin était bel et bien le père de Tim.

Finalement, les deux familles ont réussi à se mettre d’accord concernant la garde de l'enfant car ils considèrent Vanner comme le père de Tim.

Crédit Photo : kutv