Pour s'amuser, il achète un kit ADN mais celui-ci va détruire sa famille en révélant un lourd secret

Découvrez comment un simple test ADN a brisé une famille entière.

C’est un petit défi qui n’a hélas pas eu l’effet escompté. Pire, il a même détruit toute une famille.

Sur un coup de tête pour son anniversaire, un homme a acheté pour 80 livres sterling (91 € environ) un Kit ADN pour connaître les traits génétiques qu’il partageait avec son père, mais celui-ci a révélé un très lourd secret familial.

Ce qui ne devait être qu’un petit jeu sympa s’est donc transformé en un véritable cauchemar.

Il achète un Kit ADN avec son père mais celui-ci va révéler un lourd secret de famille

Âgé de 19 ans, le jeune homme a raconté cette histoire tragique dans un témoignage publié sur le réseau social Reddit et repéré par le Mirror.

« Nous avons reçu nos résultats il y a quelques jours et je suis allé voir la partie ‘ADN parents’ pour vérifier mes correspondances. Et là, en haut de la liste, il était écrit que mon père n’avait que 29,2 % d’ADN en commun avec moi (…) Cela n’avait pas de sens puisque nous partagions également un haplogroupe paternel », indique ainsi le jeune homme, qui précise par ailleurs que sa ressemblance avec son papa est telle qu’il n’a jamais douté du fait d’être son fils.

Mais il n’était pas au bout de ses peines puisqu’en parcourant le document, il a également découvert qu’il partageait 24,6 % d’ADN commun avec sa cousine alors que les cousins en partagent environ 12 % en général. Le test suggérait même qu’elle devait être sa… demi-sœur.

« Je n’arrivais pas à m’imaginer les liens génétiques que je voyais et j’avais des doutes quant à l’exactitude des pourcentages », poursuit-il.

Mais le risque d’erreur étant quasiment nul, il a dû se rendre à l’évidence.

Il découvre qu'il est le fils de son... oncle

« La seule explication plausible était que mon oncle, le père de mon cousin et frère de mon papa, était mon vrai père. La réalité m’a frappé au visage comme un sac de briques (…) j’ai ressenti un sentiment de perte. Je suis resté assis dans ma chambre pendant une heure, en état de choc, puis un sentiment de colère m’a envahie. J’avais besoin de réponses », se souvient le jeune homme.

Ce dernier a alors décidé de confronter sa mère avec ces résultats ADN en mettant directement les pieds dans le plat.

« Je lui ai demandé si elle avait trompé mon père avec oncle David. Je n’ai jamais vu le visage d’une personne se décomposer aussi rapidement. Elle avait l’air abasourdie et a marmonné : ‘ qu’est-ce que c’est que cette question ?’, bien sûr que non. Je lui ai donc tout raconté : le test, les pourcentages, les correspondances ADN, tout ! Ma mère est alors tombée par terre en pleurs, en me suppliant de ne rien dire à mon père », raconte-t-il ainsi.

Il a ensuite téléphoné à sa cousine (qui est en réalité sa demi-sœur), laquelle a hurlé en apprenant la nouvelle.

« Mon père (son oncle) est alors rentré à la maison et a trébuché dans ma chambre en demandant ce qui n'allait pas avec maman. Je lui ai tout raconté aussi. Il n'a rien dit et, après s'être calmé il a quitté la chambre et j'ai fermé la porte à clé », se remémore le jeune homme.

« Pendant les heures qui ont suivi, j'ai entendu toute ma famille s'effondrer de l’autre tôt de porte. Mes parents se sont disputés (…) Ma tante et David sont arrivés peu après et je suis presque sûr d'avoir entendu mon père et David se battre physiquement. C'était le chaos total. Je sais que ce n'est pas de mon fait, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c’est de ma faute », déplore-t-il, non sans regret.

Et de conclure : « Si j'avais dépensé l'argent de mon anniversaire pour autre chose, rien de tout cela ne serait arrivé, mais une autre partie de moi est toute de même satisfaite de connaître la vérité ».