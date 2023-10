Cette maman plaque tout et décide de s'installer dans la forêt avec ses 5 enfants et son mari

Aux États-Unis, une mère de famille n’a pas hésité à quitter la ville pour vivre dans une forêt avec ses cinq enfants. Une décision mûrement réfléchie qu’elle ne regrette pas.

London Shanta est une mère de famille américaine suivie par 9000 abonnés sur TikTok. Cette dernière a récemment fait le buzz après avoir dévoilé son nouveau mode de vie.

Cette dernière a décidé de quitter la ville pour aller vivre dans la forêt avec ses enfants pour avoir une meilleure qualité de vie. Dans une interview accordée au Daily Mail, la créatrice de contenu explique sa décision radicale.

Crédit Photo : London Shanta

Dans un premier temps, la jeune femme raconte qu’elle a fait choix de «fuir le capitalisme» afin de retrouver le «vrai sens de la vie». Pour ce faire, celle qui a exercé plusieurs métiers a acheté un terrain dans les bois en août dernier.

Une fois cette étape terminée, la famille s’est installée dans des tentes. Depuis, London Shanta et son époux ont investi dans une tiny house, une petite maison en bois transportable.

«Dieu nous a mis sur Terre pour vivre, pas pour survivre»

Une chose est sûre : London Shanta ne regrette pas son choix. Elle a troqué le stress de la ville contre une vie plus simple au plus près de la nature.

«Cette décision m’a apporté plus de paix que jamais. Même si certaines personnes peuvent penser que c’est égoïste vis-à-vis des enfants, sachez qu’ils sont très heureux», a indiqué la maman dans les colonnes du quotidien britannique.

Avant d’ajouter : «Il y a trop de choses qui se passent, c’est pourquoi nous avons pris la décision de sacrifier notre confort pour que nos enfants grandissent dans une liberté totale. Beaucoup de gens pensent qu’amasser de l’argent et travailler tous les jours est normal, mais ce n’est pas le cas. Dieu nous a mis sur Terre pour vivre, pas pour survivre».

Crédit Photo : London Shanta

Aujourd’hui, la mère de famille est plus épanouie et passe plus de temps avec ses enfants. Il faut dire que son rêve le plus cher était de s’installer à la campagne avec sa famille : «À 20 ans, j’avais plusieurs contrats dans des fast-foods et j’allais à l’école. Je n’avais pas d’épargne. J’avais deux enfants, et je regardais régulièrement le prix des terrains pour ma future vie à la campagne, sur un terrain à moi. Huit ans plus tard, j’ai réalisé mon rêve».