Faire votre demande en mariage sur l'épave du Titanic, c'est désormais possible !

Focus sur une proposition de demande en mariage hors du commun.

Si vous réfléchissez à la meilleure manière de faire votre demande en mariage et que vous vous creusez la tête pour trouver un scénario original dans un cadre idéal, on a peut-être la solution pour vous.

À voir aussi

L’agence française ApoteoSurprise vous offre ainsi la possibilité de faire cette demande si importante au cours d’une incroyable sortie sous-marine sur le site du naufrage du Titanic.

Oui, vous avez bien lu !

Crédit photo : ApoteoSurprise

Faire sa demande sur l’épave du Titanic, c’est désormais possible

Fondée en 2017, ApoteoSurprise - spécialisée dans les demandes en mariage insolite - frappe fort avec cette proposition des plus romantiques, laquelle vient s’ajouter à la trentaine d’autres scénarios disponibles.

Cette demande en mariage époustouflante se déroule à 3281 mètres de profondeur, au large de l’île de Terre-Neuve (Canada).

L’escapade permet aux tourtereaux de découvrir d’abord la ville de Saint-John puis de prendre un bateau en direction du site du naufrage du célèbre paquebot, qui s’est échoué en 1912.

Vient ensuite le clou du spectacle avec une descente vertigineuse de 6 heures vers les abysses, au son du célèbre titre de Céline Dion « My heart will go on » (bande originale du film « Titanic »), à bord d’un sous-marin spécialement conçu pour explorer les fonds marins.

Crédit photo : ApoteoSurprise

Une fois arrivé à proximité de l’épave, « vous reconnaîtrez immédiatement l’emplacement de la scène emblématique entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio » et « vous serez à votre tour le ‘maître du monde’ », détaille ApoteoSurprise sur son site internet.

Le cadre rêvé pour faire sa demande !

Petit bémol toutefois et pas des moindres, ce scénario n’est pas à la portée de tous les portefeuilles puisqu’il faudra débourser la bagatelle de… 1 million d’euros pour se l’offrir.

Mais quand on aime, on ne compte pas, non ?