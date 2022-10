Voici la nouvelle mode qui mélange Halloween et Noël et qui fait sensation sur TikTok

Si vous aimez décorer votre maison pour Halloween, cette nouvelle tendance TikTok risque de vous plaire : découvrez l’arbre d’Halloween, une décoration originale et tendance.

Crédit photo : @beyond_gray

Chaque année, les passionnés de décoration rivalisent d’idées quand arrive Halloween. Pendant cette période, de nombreuses personnes décident de décorer leurs maisons sur le thème de l’horreur. Sur TikTok, il est possible de trouver l’inspiration en suivant les nouvelles tendances, qui permettent d’avoir des astuces pour se déguiser, se maquiller ou décorer sa maison.

Cette année, une nouvelle idée déco cartonne sur le réseau social. La tendance vient des États-Unis, où l'on célèbre encore plus Halloween qu'en France. L’occasion de s’inspirer des traditions de l’autre côté de l’Atlantique.

Un arbre d’Halloween

Cette année, avant de faire votre sapin de Noël, vous pouvez faire… votre arbre d’Halloween ! Comme le sapin de Noël, cet arbre peut être installé dans votre maison et décoré selon vos goûts. Seul mot d’ordre à respecter : l’arbre doit être dans l’ambiance d’Halloween.

Crédit photo : @raeabraham23

L’arbre peut être vrai ou artificiel, coloré ou non. Il est possible de mettre de nombreuses décorations dans l’arbre comme des araignées, des têtes de mort, des toiles d’araignées, des petits chapeaux de sorcières, des bougies ou encore des petits squelettes. Vous pouvez ajouter des guirlandes colorées pour donner plus de fantaisie à votre arbre. Ce dernier peut également être rempli de citrouilles et de guirlandes oranges.

Crédit photo : @jen_sweetcrafts

Si vous voulez pousser la tradition jusqu’au bout, vous pouvez installer des bonbons au pied de l’arbre, que vous dégusterez le soir du 31 octobre. Si vous optez pour un sapin, ne le rangez pas et réutilisez-le quelques semaines plus tard en installant des guirlandes lumineuses et des boules de Noël.

Crédit photo : @shophelloholidays