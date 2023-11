Hautes-Pyrénées : il découvre un rocher de plusieurs tonnes, détaché de la montagne, juste devant sa porte

Ce mardi 21 novembre, un fromager pyrénéen a eu une sacrée frayeur en réalisant qu’un énorme rocher de plusieurs tonnes dévalait la montagne jusqu’à sa maison. Heureusement, le pire a été évité !

La vie en montagne a ses avantages et ses inconvénients. La nature est belle mais peut être aussi dévastatrice. Installé à Ferrières, dans les Hautes-Pyrénées, Yann Mondot ne le sait que trop bien. Cet éleveur et fromager a eu la peur de sa vie, ce mardi 21 novembre, en fin d’après-midi, en entendant des bruits très étranges.

Il savait que quelque chose d’anormal se passait dans la montagne et il a eu le nez creux en quittant sa propriété : “J’étais seul à la ferme quand j’ai compris que des blocs de pierre s’étaient détachés de plus haut. (...) Mon premier réflexe a été de prendre la fuite de l’autre côté du pont en craignant le pire. J’ai eu très peur”, confie-t-il sur Facebook.

Le rocher finit sa course juste devant sa porte

Sur sa publication, le fromager montre des photos de ce qu’il s’est passé et on peut comprendre sa frayeur. Un énorme bloc de roche, pesant plusieurs tonnes, avait dévalé la montagne pour finir sa course juste devant la porte de sa maison.

Sur les photos, on observe également la trace laissée par le rocher dans le champ voisin, avec les quelques arbres détruits sur le passage. On imagine donc facilement que le rocher aurait pu totalement détruire la maison du fromager s’il avait poursuivi sa route sur quelques mètres.

Bien heureusement, aucun dégât matériel n’est à déplorer dans le village : “Nous avons eu beaucoup de chance”, s’exprime-t-il. Depuis, un expert est venu constater les faits et le bloc de pierre a été détruit puis retiré de la propriété du fromager.