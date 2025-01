IKEA invite 160 clients à dormir dans plusieurs de ses magasins

Toujours à la pointe des opérations marketings réussies et originales, IKEA propose cette fois-ci une expérience unique pour de chanceux clients.

Cela vous dirait-il de passer une nuit dans un magasin IKEA ? La proposition semble un peu cocasse, c’est pourtant ce qu’offre l’enseigne suédoise à de chanceux clients en Belgique. En effet, dans le cadre d’une opération marketing maligne, IKEA va inviter 160 clients triés sur le volet pour dormir dans l’un de ses huit magasins : Hasselt, Wilrijk, Anderlecht, Mons, Zaventem, Gand, Liège et Arlon.

Les clients choisis passeront ainsi la soirée en commençant par un dîner avant de poursuivre avec des activités au choix comme une séance de cinéma ou une session de yoga. Ensuite, chacun d’entre eux regagnera un lit d’exposition qui lui est prêté pour la nuit. Au petit matin, les clients auront également le droit à un petit-déjeuner avant de pouvoir repartir avec des cadeaux IKEA.

Le but est d'immerger les clients sélectionnés dans les décors de l’enseigne, au beau milieu des meubles et autres produits de la marque suédoise pour une expérience inoubliable.

Une opération marketing qui a déjà porté ses fruits

Crédit photo : IKEA

L'initiative de IKEA est originale et rappelle celle, similaire, qui avait eu lieu en 2011 au Royaume-Uni. De cette façon, IKEA montre l’image d’une marque accessible et proche de ses clients. C’est aussi l’occasion de les fidéliser en s’adressant directement à eux et en les faisant participer à ce genre d'opérations.

Le concours proposé par IKEA s’est clôt le 12 janvier dernier. Seuls les membres du programme de fidélité IKEA Family ont pu y participer. Pour cela, il suffisait de s’inscrire ou de répondre à une invitation par newsletter et de croiser les doigts pour être tiré au sort.

Crédit photo : IKEA

Les chanceux clients choisis se verront remettre un ticket duo et la possibilité de fixer une date, le 24 ou le 25 janvier prochain dans le magasin partenaire de l'initiative de leur choix. Si l’opération marketing est réussie, on peut alors espérer qu’elle s’étende à plusieurs pays, et pourquoi pas la France.

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA

Crédit photo : IKEA