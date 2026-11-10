Il a acheté l'ancien avion de Howard Hughes devenu bateau pour y vivre : 20 ans plus tard, c'est un musée qui l'a récupéré

Un habitant de Floride a vécu durant 20 ans dans un bateau-avion entièrement rénové et qui avait été acquis par l’aviateur Howard Hughes dans les années 1930.

Dave Drimmer rêvait de s’offrir une maison flottante. Il a franchi le pas lorsqu’un ancien avion commercial ayant appartenu à Howard Hughes a été mis en vente à un prix défiant toute concurrence.

Il l’a rénové avant de pouvoir vivre dedans durant 20 ans. Mais en 2016, Dave Drimmer en a fait don à un musée. Cette reconversion rappelle celle d’un Boeing 747 dont les ailes servent de toit à une maison à Malibu.

Un Boeing Stratoliner transformé en avion de luxe par Howard Hughes

En 1939, le milliardaire Howard Hughes a acheté un Boeing 307 Stratoliner pour 315 000 dollars à l'époque (6,5 millions de dollars aujourd’hui, soit 5,8 millions d’euros) pour son usage personnel. L’aviateur et cinéaste l’a entièrement réaménagé en y installant des couchettes, une salle de bain, un salon et un bar, détaille le site Soundings.

Mais dix ans plus tard, Howard Hughes a mis en vente son avion de luxe qu’il avait baptisé The Flying Penthouse.

En 1964, l’ancien avion commercial a été gravement abîmé par l’ouragan Cleo en Floride et déclaré inapte au vol.

Un bateau-maison de 17 mètres de long mis en vente pour 8500 dollars

Crédit photo : Inhabitat

Quelque temps plus tard, Ken London a acheté le Boeing pour le transformer en yacht à moteur. Après l’avoir rebaptisé Londonaire, Ken London a retiré la queue et les ailes de l’appareil, fait installer une coque en fibre de verre fabriquée sur mesure et deux moteurs V8. L’intérieur est resté intact. Le Stratoliner était désormais apte à naviguer.

En 1981, Ken London a finalement vendu le Londonaire à Fort Lauderdale en tant que « bateau-maison » de 17 mètres de long pour 8500 dollars. Alors qu’il était à la recherche d’une maison flottante dans les environs, Dave Drimmer est tombé sur l’annonce.

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Il a vécu durant 20 ans dans son avion flottant

Crédit photo : Inhabitat

Surpris par le prix de l’avion flottant, Dave Drimmer n’a pas hésité à l’acheter. Selon le site Soundings, le Floridien de naissance a entrepris d’importants travaux de rénovation avant de nommer sa maison Cosmic Muffin. Dave Drimmer y a fait installer du plancher en teck et un lit double à la place des couchettes. Les moteurs ont été changés en moteurs Yamaha de 9,9 ch.

L’imprimeur de métier estime avoir dépensé 200 000 dollars au total pour retaper l’avion flottant. Dave Drimmer a pu vivre dans l’avion durant 20 ans, naviguant et changeant de paysage au gré de ses envies.

Cependant, les coûts d’entretien devenaient de plus en plus élevés. Alors, Dave Drimmer n’a eu d’autre choix que de se séparer du Cosmic Muffin en 2016. Il en a fait don au Florida Air Museum avant que le collectionneur Kermit Weeks ne le rachète pour le rénover.