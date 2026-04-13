Il achète 24 places pour les concerts de Céline Dion pour les revendre 12 000 € au marché noir

Un Ardéchois âgé d'une vingtaine d'années a réussi à acheter 24 places pour les concerts de Céline Dion. Bien que cela soit illégal, il projette de les revendre sur le marché noir pour empocher près de 9 000 euros de bénéfice.

Céline Dion va se produire en concert en septembre et en octobre prochain à Paris La Défense Arena. Pour tenter d'avoir des places, plus de 9 millions de personnes se sont inscrites aux préventes de la tournée. Les quelques chanceux tirés au sort ont pu acheter les premières places disponibles.

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Cependant, certains fans ont vite déchanté en remarquant les tarifs pratiqués, qui pouvaient grimper jusqu'à 900 euros la place, voire davantage selon les catégories. Malgré ces prix élevés, la demande est restée très forte, et certains acheteurs peu scrupuleux ont rapidement flairé l'opportunité d'en tirer profit.

Il achète 24 places

C'est le cas d'un Ardéchois âgé d'une vingtaine d'années qui a réussi à se procurer 24 places pour les concerts de Céline Dion grâce à sa carte bancaire, partenaire de la tournée de la chanteuse. Le jeune homme veut profiter de l'occasion pour revendre ses billets sur le marché noir, bien que cette pratique soit formellement interdite par la loi française. En effet, la revente de billets de spectacle à titre lucratif est encadrée par la loi depuis 2012, et peut exposer les contrevenants à des sanctions pénales.

Interrogé par France Bleu Ardèche, le principal intéressé a expliqué sa démarche sans détour :

"Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Je respecte l'artiste évidemment, mais jamais me serait venu l'idée d'y aller, je me suis connecté pour prendre des places pour ma copine. Je comprends que ça puisse choquer les gens, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. On parle d'une artiste qui vend des places jusqu'à 1 500 euros, c'est la porte ouverte au marché noir."

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Un raisonnement qui ne manquera pas de faire réagir les fans de la chanteuse québécoise, nombreux à s'être retrouvés bredouilles lors de l'ouverture de la billetterie.

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9 000 euros de bénéfice

Au total, l'Ardéchois a acheté 24 places pour 2 798 euros. Il espère pouvoir négocier entre 400 et 500 euros la place sur le marché noir, soit un prix de vente global de 12 000 euros et un bénéfice approximatif de 9 000 euros s'il y parvient. Un pari financier audacieux, mais pas sans risque : les plateformes de revente illégale sont de plus en plus surveillées, et les acheteurs floués n'hésitent plus à porter plainte.

Ce type de pratique soulève un débat plus large sur l'organisation des ventes de billets pour les grands événements. Plusieurs associations de consommateurs réclament depuis longtemps un encadrement plus strict de la billetterie en ligne, afin d'éviter que des revendeurs opportunistes ne privent les vrais fans d'accès aux concerts à des prix raisonnables.

Par la suite, le jeune homme souhaite utiliser l'argent récolté pour mettre de côté, partir en vacances et acheter des billets pour des événements sportifs. Un programme bien chargé, qui dépend entièrement de sa capacité à écouler les 24 places avant les concerts.

Ce cas isolé illustre en tout cas une tension croissante autour des concerts très attendus : entre engouement des fans, tarifs officiels élevés et revente sauvage, la question de l'accessibilité aux spectacles de grande envergure reste entière pour des millions d'amateurs de musique en France.