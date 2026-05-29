Ce concessionnaire croule sous les amendes car ses clients se font flasher quand ils essaient des voitures

En Gironde, un concessionnaire automobile croûle sous les amendes. La raison ? Ses clients, qui essaient des voitures avant de les acheter, se font régulièrement flasher par un radar sur la route.

Quand on veut acheter une nouvelle voiture, il est important de l’essayer en amont pour voir si elle nous convient. Dans ce cas, avant les essais des véhicules, les clients doivent signer un document et le remettre au concessionnaire automobile. Ce document doit contenir l’identité du conducteur et l’horaire précis de la mise à disposition du véhicule.

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Ainsi, si quelque chose se produit pendant l’essai, la responsabilité du conducteur est engagée, et non celle du concessionnaire.

Un radar sur la route

Malgré cela, un concessionnaire automobile est actuellement bien embêté par les essais voiture de ses clients. Alexi Baldassari, dirigeant de MVB Automobile en Gironde, est situé juste à côté d’une route en travaux. Comme le rapporte Sud Ouest, un radar a été installé depuis quelques mois entre Pessac et Cestas, où la vitesse est limitée à 50 km/h au lieu de 80 km/h. Contrairement à cet autre radar défaillant, celui-ci fonctionne correctement pendant les travaux.

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Cela fait maintenant plusieurs mois que le concessionnaire reçoit de nombreuses amendes dans sa boîte aux lettres, à cause de ses clients qui se font flasher au radar lors des essais. Une mésaventure similaire à celle de cet homme qui a été flashé à 37 reprises par le même radar.

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Une grosse perte de temps

Si Alexi Baldassari ne paie pas les amendes de ses clients, il doit régulièrement reprendre les dossiers un par un pour transférer les contraventions aux conducteurs concernés. Cette démarche fastidieuse lui prend beaucoup de temps, d’autant qu’il reçoit plusieurs amendes par mois.

Heureusement, les clients reconnaissent généralement les faits qui leur sont reprochés et règlent les amendes sans contester. Les travaux devraient se poursuivre durant le mois de juin, et le concessionnaire n’en a pas encore fini avec toutes ces amendes.