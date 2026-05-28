VIDÉO : un policier arrête une femme, persuadé qu'elle utilise son téléphone au volant... alors qu'elle est amputée de la main

Par  | Partager

La femme amputée

La vidéo d’un policier qui interpelle une femme après l’avoir soupçonnée d’utiliser son téléphone de la main droite est rapidement devenue virale. La raison ? La conductrice est amputée de la main.

Une vidéo est rapidement devenue virale ces derniers jours. La scène se déroule aux États-Unis, en février dernier. Un policier interpelle une conductrice, Kathleen Thomas, et lui demande de se garer sur le bas-côté. La raison ? Il est convaincu de l’avoir vue utiliser son téléphone portable avec sa main droite pendant qu’elle conduisait, un comportement qui peut entraîner la perte du permis de conduire.

La voiture à l'arrêtCrédit photo : @CBSNews / X

Ce contrôle routier a été filmé grâce à la présence d’une caméra embarquée fixée sur le policier. Comme on peut le voir sur les images relayée par CBS News sur X, le policier demande à la conductrice de se garer avant d’arriver à sa hauteur.

“Evidemment que non !”

Le policier explique alors à la jeune femme la raison de son interpellation :

“La raison pour laquelle je vous ai demandé de vous arrêter aujourd’hui, c’est que nous menons une opération contre la distraction au volant, or, vous m’avez dépassé avec votre téléphone dans votre main droite.”

Cependant, le policier a rapidement compris son erreur puisque la jeune femme a apporté une preuve irréfutable qu’elle n’utilisait pas son téléphone portable : elle est amputée de la main droite. Pour réponse, elle a en effet levé le bras pour montrer son moignon en s’exclamant, amusée : “Evidemment que non !”

La suite après cette vidéo

Il dresse une contravention

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Alors que la conductrice demande à pouvoir repartir, le policier refuse et s’obstine. Il est en effet convaincu de l’avoir vu manipuler un téléphone portable avec sa main droite portée à hauteur de son visage.

Après quelques minutes de discussion, le policier a procédé au contrôle du permis de conduire et des papiers d’assurance de la jeune femme. Il a également dressé une contravention pour utilisation présumée d’un téléphone portable au volant avec une audience prévue en justice.

Finalement, le policier a annulé cette audience cette semaine, revenant sur sa décision.

Voiture
Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Le jeune homme ivre
Arrêté pour ivresse au volant, il appelle un ami... qui vient le chercher ivre et sans permis au commissariat
Jon Jones
Un automobiliste s'énerve contre un « chauffard » et se retrouve face à... un champion de MMA
Anders Wiklöf
Il reçoit une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de… 29 km/h
Automobiliste au volant d'une voiture accidentée
Sa voiture est une épave, il prend le volant en... passant la tête par la fenêtre pour conduire
Une gendarme surveille un véhicule saisi
Un « SDF » arrêté au volant d'une Ferrari flashée à 247 km/h, la gendarmerie fait une découverte étonnante