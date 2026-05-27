Un chien laissé dans une voiture tire accidentellement sur une femme avec un fusil de chasse

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Un chien assis sur le siège conducteur d'une camionnette

Direction les États-Unis, où une automobiliste a été touchée par balle après qu’un chien a accidentellement déclenché un fusil de chasse depuis un autre véhicule.

Une histoire à dormir debout… qui s’est pourtant réellement produite.

Il y a quelques jours, une scène improbable s’est déroulée sur le parking d’une supérette du Nebraska (États-Unis) : un chien a accidentellement déclenché un fusil de chasse et tiré sur une automobiliste.

Un chien tire accidentellement sur une conductrice

L’incident s’est produit samedi 23 mai, peu après midi, à Scottsbluff, devant une petite épicerie nommée Short Stop, rapporte le magazine People.

Tout a commencé avec un pick-up aménagé pour le camping, stationné devant l’enseigne. À bord : un fusil de chasse chargé et un chien installé sur la banquette arrière.

Un chien installé sur la banquette arrière d'une voiture Crédit Photo : iStock 

Selon nos confrères, l’animal se serait alors déplacé dans le véhicule. En bougeant, il aurait accroché la détente ou un mécanisme de l’arme, déclenchant ainsi le coup de feu.

Au même moment, une conductrice arrêtée à un feu rouge à proximité du magasin a été touchée par le tir. Sa fenêtre était ouverte et son bras reposait dessus. Elle a été atteinte au haut du bras droit par des plombs ou des débris.

La suite après cette vidéo

L’automobiliste transportée à l’hôpital

Dépêchés sur les lieux, les policiers sont restés interloqués en découvrant ce qui s’était passé.

Ils ont constaté d’importants dégâts sur la portière côté passager du pick-up, compatibles avec un tir de fusil de chasse. Au moment des faits, le propriétaire du chien se trouvait probablement dans la boutique.

Un fusil de chasse entouré de plombsCrédit Photo : iStock

Légèrement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Une chose est sûre : celle-ci aurait pu connaître une issue tragique. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident.

Peu après, les autorités ont diffusé un message de prévention concernant le transport des armes à feu.

« Le département de police de Scottsbluff rappelle au public que, conformément à la loi de l'État du Nebraska, il est illégal de transporter un fusil de chasse chargé dans un véhicule », a déclaré un porte-parole du département à People.

Avant d’ajouter :

« Cet incident nous rappelle également l'importance capitale de la sécurité des armes à feu lors de la manipulation, de la possession, du transport ou de l'entretien de tout type d'arme à feu ».

Voiture de police américaine stationnée Crédit Photo : iStock

Pour l’instant, on ignore si le propriétaire de l’arme sera poursuivi.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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