Un chien laissé dans une voiture tire accidentellement sur une femme avec un fusil de chasse

Direction les États-Unis, où une automobiliste a été touchée par balle après qu’un chien a accidentellement déclenché un fusil de chasse depuis un autre véhicule.

Une histoire à dormir debout… qui s’est pourtant réellement produite.

Il y a quelques jours, une scène improbable s’est déroulée sur le parking d’une supérette du Nebraska (États-Unis) : un chien a accidentellement déclenché un fusil de chasse et tiré sur une automobiliste.

Un chien tire accidentellement sur une conductrice

L’incident s’est produit samedi 23 mai, peu après midi, à Scottsbluff, devant une petite épicerie nommée Short Stop, rapporte le magazine People.

Tout a commencé avec un pick-up aménagé pour le camping, stationné devant l’enseigne. À bord : un fusil de chasse chargé et un chien installé sur la banquette arrière.

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Selon nos confrères, l’animal se serait alors déplacé dans le véhicule. En bougeant, il aurait accroché la détente ou un mécanisme de l’arme, déclenchant ainsi le coup de feu.

Au même moment, une conductrice arrêtée à un feu rouge à proximité du magasin a été touchée par le tir. Sa fenêtre était ouverte et son bras reposait dessus. Elle a été atteinte au haut du bras droit par des plombs ou des débris.

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L’automobiliste transportée à l’hôpital

Dépêchés sur les lieux, les policiers sont restés interloqués en découvrant ce qui s’était passé.

Ils ont constaté d’importants dégâts sur la portière côté passager du pick-up, compatibles avec un tir de fusil de chasse. Au moment des faits, le propriétaire du chien se trouvait probablement dans la boutique.

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Légèrement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Une chose est sûre : celle-ci aurait pu connaître une issue tragique. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet incident.

Peu après, les autorités ont diffusé un message de prévention concernant le transport des armes à feu.

« Le département de police de Scottsbluff rappelle au public que, conformément à la loi de l'État du Nebraska, il est illégal de transporter un fusil de chasse chargé dans un véhicule », a déclaré un porte-parole du département à People.

Avant d’ajouter :

« Cet incident nous rappelle également l'importance capitale de la sécurité des armes à feu lors de la manipulation, de la possession, du transport ou de l'entretien de tout type d'arme à feu ».

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Pour l’instant, on ignore si le propriétaire de l’arme sera poursuivi.