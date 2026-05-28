À 98 ans, il réalise son rêve de tenir debout sur les ailes d'un avion en plein vol et bat un record du monde

À presque 100 ans, Harry Heasman a réalisé son rêve de toujours : tenir debout sur les ailes d’un avion en plein vol. Une prouesse qu’aucune personne de son âge n’avait encore accomplie.

Les frissons !

Il y a quelques jours, Harry Heasman, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 98 ans, est devenu le plus âgé des « wing walkers » au monde, ces acrobates qui réalisent des figures sur les ailes d’un avion en plein vol.

Un rêve d’enfant

Le nonagénaire a réalisé cet exploit le samedi 23 mai en Angleterre, rapporte le magazine People. Malgré son âge très avancé, le voltigeur en herbe est resté debout sur les ailes de l’appareil alors qu’il survolait la campagne anglaise, précise le Guinness World Records.

Le recordman était maintenu par un harnais de sécurité solidement fixé à l’engin. Une fois sur la terre ferme, il a qualifié cette expérience de « la plus incroyable » de toute sa vie.

Crédit Photo : Guinness World Records/Robert Cole

Invité dans l’émission britannique This Morning, Harry a raconté qu’il était fasciné par le « wing walking » depuis l’enfance, après avoir vu des cirques aériens américains. Depuis ce jour, il rêvait de se lancer.

Des décennies plus tard, il a finalement inscrit ce défi aérien sur une « bucket list » que la directrice de sa maison de retraite, Karolyn Sisto, l’avait encouragé à rédiger.

Pour se préparer à cet exploit, le retraité a suivi onze mois d’entraînement physique intensif. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il revient de loin.

Crédit Photo : Guinness World Records/Robert Cole

Son physiothérapeute, Reef Cowell, a en effet confié qu’au début de sa préparation, il avait du mal à se lever seul d’une chaise.

« Tout le monde l’a soutenu. Toute la communauté s’est mobilisée pour aider cet homme à réaliser son rêve », a-t-il indiqué.

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Il réalise cet exploit pour la bonne cause

Au-delà du défi personnel, Harry souhaitait à tout prix accomplir quelque chose d’utile. Il a réalisé ce challenge pour récolter des fonds au profit du Lennox Children’s Cancer Fund, en mémoire de son épouse et de son fils.

Selon Guinness World Records, il a déjà réuni plus de 8 000 livres sterling (environ 9 400 euros), dépassant largement son objectif initial fixé à 5 000 livres sterling, soit près de 6000 euros.

Crédit Photo : Guinness World Records/Robert Cole

Lindsey Bidwell, représentante de cette association caritative britannique qui aide les enfants atteints de cancer et leurs familles, a qualifié Harry Heasman de véritable « trésor national ».

« Harry est la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour poursuivre un rêve. À 98 ans, ce qu’il a accompli est tout simplement extraordinaire », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Guinness World Records/Robert Cole

De son côté, Harry Heasman insiste sur le fait que les enfants restent au cœur de cette aventure.

« Les enfants passent avant tout. Moi, je suis simplement celui qui a lancé tout ça », a-t-il affirmé.

Une belle leçon !