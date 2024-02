Il achète une tarte aux pommes et fait une horrible découverte en la découpant chez lui

En Dordogne, un homme a eu une désagréable surprise après avoir chauffé une tarte aux pommes achetée dans un supermarché.

C’est le genre de découverte dont on aimerait bien se passer ! Vous savez, celles qui impliquent un objet non comestible dans un plat industriel. C’est l’amère expérience vécue par un certain Lilian, habitant à Léguillac-de-l’Auche, une commune située en Dordogne.

L’individu est allé faire ses courses dans un supermarché de la commune voisine de Saint-Astier, comme à son habitude. Comme le relaye Sud-Ouest, il décide d’acheter une tarte aux pommes industrielle, fournie dans un moule en aluminium.

Lorsqu’il a souhaité consommer sa tarte aux pommes, il l’a donc placée au four afin de la déguster. Seulement voilà, quand il l’a sortie du four, il a remarqué la présence d’un objet qui n’avait rien à y faire.

Crédit photo : DR

Un stylo bille fondu par la chaleur du four

Un stylo orange, dont le plastique avait été déformé par la chaleur, était “coincé entre la pâte et le moule” : “Nous avons d’abord cru à une fève glissée par erreur”, explique-t-il.

Directement, le quadragénaire s’est plaint auprès du supermarché et informé la direction de l’établissement de sa découverte. Cependant, les responsables en charge de la sécurité et de l’hygiène ont décliné toute responsabilité, arguant que les tartes sont fabriquées par un prestataire.

Crédit photo : DR

L’établissement a promis de faire remonter le problème à l’entreprise concernée. Cette dernière n’a répondu aux sollicitations de Sud-Ouest. De son côté, Lilian a été remboursé de sa tarte et a reçu un bon d’achat de 10 euros au supermarché.