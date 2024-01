Il décroche le jackpot à deux reprises en... 48 heures, au casino de Cannes

Un homme vient d'avoir une chance inouïe au casino en décrochant un double jackpot en l'espace de deux jours.

On a coutume de dire que la chance sourit aux plus audacieux, mais les faits nous démontrent surtout que tout est bien souvent une question de hasard. Et celui-ci s'est avéré heureux pour un joueur de la Côte d'Azur qui a décroché le jackpot à deux reprises en seulement 48 heures, au casino de Cannes, déjouant ainsi les statistiques.

C'est en jouant sur l'une des 193 machines à sous du célèbre établissement Barrière de la Croisette que l'intéressé a réussi, bien malgré lui, ce coup parfait qui lui a rapporté la bagatelle de 75 000 euros.

Ce spectaculaire coup de chance s'est joué en deux actes, racontent nos confrères de Nice Matin.

Tout d'abord le vendredi 5 janvier, lorsque l'heureux veinard s'installe devant la machine B905 (jeu de poker) du casino de Cannes, dont il est un habitué depuis une trentaine d'années. Décrit comme un flambeur chevronné, l'homme n'y va pas par quatre chemins et tente un coup d'entrée en misant 20 jetons de 2 euros. puisque l'écran de la machine affiche une quinte flush royale (As, roi, dame, valet et dix de carreau), soit la main parfaite qui ne tombe qu'une seule fois dans une vie, pour ne pas dire jamais.

Avec ce résultat, le joueur remporte 930 fois sa mise et décroche le gain maximal de 37 600 euros.

Mais non content d'avoir empoché le jackpot, ce dernier retente sa chance dès le lendemain sur la machine à sous voisine, en jouant exactement la même mise. Et là, miracle, l'homme retouche une nouvelle quinte flush royale qui s'affiche sur l'écran. Une chance insolente et un nouveau jackpot de 37 600 euros, soit un total de 75 200 euros de gains, que l'établissement lui a versé sous la forme d'un chèque.

Il ne pouvait pas rêver meilleur début d'année. Et vous, qu'auriez-vous fait avec une telle somme ?