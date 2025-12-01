Cette comédie de Noël pas comme les autres est déjà n°1 dans le monde sur Netflix

La dernière saison de Stranger Things vient de sortir, mais c’est bien un film de Noël qui fait des ravages sur Netflix. Son originalité et son duo d’acteurs ont séduit les spectateurs du monde entier.

Une comédie de Noël classée numéro 1 sur Netflix

Ça y est, nous sommes en décembre. C’est donc le moment de se mettre à 100% dans l’ambiance des fêtes. Au programme, séries et films pour nous accompagner lors des longues soirées d’hiver. Côté séries, il y a ce thriller qui cartonne partout dans le monde. Mais si vous préférez la magie de Noël, les comédies romantiques sont à l'honneur sur Netflix.

Puisque les films de Noël ont l’air de plaire, la plateforme en a sorti un autre le 26 novembre dernier. Il n’a fallu que quelques heures après sa mise en ligne pour que cette comédie anglaise se classe première dans de nombreux pays, dont la France, précise FlixPatrol.

Crédit photo : Netflix

Il s’agit du film Vive le vol d’hiver (Jingle Bell Heist en anglais). « Sophia, une vendeuse à l'esprit vif, et Nick, un réparateur d'ordinateurs dans la galère, sont deux petits voleurs qui ont eu la même idée pour la veille de Noël : dévaliser le grand magasin le plus célèbre de Londres. Obligés de former une alliance bancale le temps de leur mission, ils s'aperçoivent bientôt que leurs secrets et des sentiments naissants mettent leur braquage en péril », indique Allociné.

Un film de Noël qui se démarque des productions du même genre

Crédit photo : Netflix

Dans Vive le vol d’hiver, les deux voleurs en herbes sont incarnés par Olivia Holt (Cruel Summer) et Connor Swindells (Sex Education) et forment un sympathique duo. C’est d’ailleurs ce qui a, en partie, plu aux spectateurs :

« Film excellent avec rebondissements et une bonne alchimie entre les acteurs » ; « Ce film de Noël se révèle être une bonne surprise. Il se regarde facilement et met de bonne humeur. Les deux acteurs principaux jouent très bien et leur alchimie fonctionne vraiment », se réjouissent les internautes sur Allociné.

Comme vous pouvez le découvrir dans la bande-annonce ci-dessus, Vive le vol d’hiver jongle entre la comédie, le film de casse et la romance en pleine saison des fêtes. Les situations cocasses et les gags s’enchaînent pour offrir un film de Noël qui se démarque de ses concurrents. N’attendez plus. Prenez votre plaid et votre tasse de chocolat chaud, c’est parti pour une soirée détente devant Netflix !