La star n°1 d'OnlyFans Sophie Rain dépense 5 000 $ pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés

Sophie Rain, star d’OnlyFans, a décidé de faire une bonne action à l’approche de Noël : elle a acheté près de 5 000 euros de cadeaux pour les offrir à des enfants dans le besoin.

Sophie Rain est une créatrice de contenus sur OnlyFans qui fait souvent des dons généreux. Il y a quelques jours, elle a décidé de donner 120 000 dollars aux familles dans le besoin. Plus récemment, la jeune femme a voulu faire une autre bonne action pour Noël. Elle s’est rendue dans un magasin Walmart avec l’une de ses amies dans le but d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants dans le besoin.

À l’approche des fêtes de fin d’année, certains magasins Walmart installent un sapin sur lequel sont accrochés des étiquettes “Angel”. Chaque étiquette correspond à un enfant dans le besoin qui aimerait recevoir des cadeaux à Noël. Le prénom, l’âge, le genre et les souhaits de cadeaux des enfants sont inscrits sur les étiquettes.

Crédit photo : Walmart Winston Salem - Parkway Village Ct / Facebook

Si un client du magasin souhaite aider l’un de ces enfants, il prend l’une des étiquettes, achète le cadeau demandé et le dépose dans un bac de collecte du magasin. Les cadeaux sont ensuite distribués aux enfants par une association, et les donateurs restent anonymes. Il s’agit d’une grande collecte solidaire à l’approche de Noël.

Six ou sept chariots remplis de jouets

Pour faire plaisir aux enfants, Sophie Rain s’est donc rendue dans un magasin Walmart et a pris toutes les étiquettes restantes sur le sapin, car elle ne voulait pas qu’un enfant soit privé de cadeau à Noël. Avec l’aide de son amie, elle a rempli son chariot de jouets éducatifs, de peluches, de loisirs créatifs et de jeux. Elle a partagée sa bonne action dans une vidéo publiée sur TikTok.

#christmashaul ♬ original sound - Sophie Rain @sophieraiin we’re so glad to be able to give back like this 💓 when we saw all the forgotten angels on the trees we had to do the entire tree because we didn’t want anyone to go without a gift this Christmas 🥺 #angeltree

Au total, les deux femmes ont passé cinq heures dans le magasin pour répondre à toutes les attentes des enfants. Elles ont rempli six ou sept chariots et ont dû effectuer trois transactions distinctes pour ne pas franchir la limite de transaction de Walmart.

“Aujourd’hui, nous n’achetons rien pour personne en particulier. Nous faisons des achats pour les personnes dans le besoin, celles qui n’ont pas été tirées au sort ou celles qui vivent dans des refuges pour sans-abri et qui ont besoin d’un cadeau”, a expliqué Sophie Rain dans sa vidéo.

5 370 dollars de cadeaux

En plus de cela, Sophie Rain a fait un achat original. Quand elle était enfant, elle n’avait pas les moyens de s’offrir la maison de Barbie, dont elle rêvait. Maintenant qu’elle le peut, elle a décidé de s’acheter cette maison, avec le camping-car.

Crédit photo : @sophieraiin / TikTok

Au total, la jeune femme a déposé 5 370 dollars, soit près de 4 600 euros. Elle affirme que “les sourires sur les visages des enfants n’auront pas de prix”. Pour conclure sa vidéo, Sophie Rain a tenu à remercier ses fans, en affirmant que rien de tout cela ne serait possible sans eux.