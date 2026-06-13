Il entraîne un seul côté de son corps pendant 320 jours et dévoile le résultat hallucinant

Un créateur de contenu s’est lancé un défi de taille : celui de muscler un seul côté de son corps. Un challenge étonnant visant à se moquer d’une tendance inquiétante qui pousse de nombreux hommes à se transformer physiquement.

The Crooked Man est le pseudonyme d’un créateur de contenu connu pour avoir relevé un défi hors du commun. En 2024, il s’est lancé dans une expérience consistant à développer uniquement un côté de son corps, rapporte le site LADbible.

La raison ? À l’époque âgé de 19 ans, il a mené cette expérience pour dénoncer le looksmaxxing, une tendance préoccupante qui pousse certains hommes à modifier leur apparence dans la quête d’un physique parfait.

Crédit Photo : @thecrookedman10 / Instagram

Des exercices de musculation asymétriques

Dans une vidéo publiée après 320 jours d’entraînement, il a dévoilé le résultat hallucinant de sa transformation sur ses réseaux sociaux.

Sur les images, celui qui est suivi par 151 000 abonnés sur Instagram apparaît avec une forte asymétrie physique.

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Pour parvenir à un tel rendu, il réalise des exercices de musculation tels que des haussements d’épaules avec haltères, des soulevés de terre et des tractions. Il les exécute de manière volontairement déséquilibrée afin de solliciter principalement un seul trapèze.

Alors que le looksmaxxing encourage à « paraître sous son meilleur jour » et à « maximiser son apparence physique » via une routine stricte, The Crooked Man s’oppose à cette mode en faisant l’inverse.

Ainsi, il s’est donné pour mission de devenir le roi du « looksminimizing », une démarche humoristique consistant à ne pas capitaliser sur son apparence. Interrogé sur son concept, il explique comment tout a commencé

« C’est assez simple. J’étais en train de faire défiler TikTok dans ma Ferrari et je tombais sans arrêt sur des vidéos de looksmaxxing. Elles disaient toutes : “Fais ceci, fais cela. Tu seras plus attirant. Tu attireras plus de femmes” », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter :

« Et je me suis dit : les gens ont vraiment ce problème-là ? Moi, j’ai le problème inverse ».

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Des internautes fascinés

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son évolution ne passe pas inaperçue, et celle-ci impressionne autant qu’elle intrigue.

Si certains internautes saluent son éthique de travail, d’autres peinent à comprendre la démarche, que beaucoup perçoivent toutefois comme une satire.

Un utilisateur a commenté

« Ça n’a absolument aucun sens !!! J’adore ».

Un autre a écrit :

« J’aime tellement la forme de son trapèze que j’ai commencé à entraîner les miens un par un ».

Crédit Photo : @thecrookedman10 / Instagram

Une troisième personne a indiqué :

« Une leçon de discipline ».

Attention, ce challenge présente des risques, met en garde le docteur Suhail Hussain auprès de LADbible.

« En tant que médecin, je serais préoccupé par le déséquilibre musculo-squelettique évident que cet homme est en train de développer », a-t-il indiqué.

Le spécialiste souligne que le fait de solliciter un groupe musculaire à un degré aussi extrême peut entraîner des problèmes de santé importants : déformation de la colonne vertébrale, tensions anormales ou encore douleurs chroniques.

Vous l’aurez compris, il est déconseillé de reproduire ce défi à la maison.