À 93 ans, elle cherche toujours un emploi et malgré ses problèmes de santé, elle est obligée de travailler pour vivre

La situation est dramatique pour cette nonagénaire. Elle n’est pas la seule dans son cas à devoir chercher un emploi pour subvenir à ses besoins malgré des problèmes de santé.

Une situation dramatique pour les personnes âgées de plus de 80 ans

Patricia Willson a 93 ans et fait partie des 550 000 Américains qui travaillent encore après 80 ans, selon un recensement réalisé par le site Business Insider en 2023. Ce chiffre représente plus de « 4 % de la population âgée de 80 ans et plus », ajoute le site.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes âgées recherchent un emploi aux États-Unis. Travailler est leur seule option pour subvenir à leurs besoins. Alors, comme Patricia Willson, ces personnes âgées n’ont d’autres choix que de retourner dans le monde du travail, même si elles souffrent de nombreux problèmes de santé.

Parmi les 175 personnes interrogées par Business Insider, la majorité des demandeurs d’emploi séniors souffrent d’arthrite, de troubles de la mobilité, de maladies cardiaques, de perte auditive et de problèmes de mémoire. Cependant, elles n’ont pas le choix si elles veulent continuer de vivre décemment et pouvoir payer leurs factures.

Travailler coûte que coûte malgré les problèmes de santé

Crédit photo : Business Insider

Elle a beau souffrir d’une fracture du dos et d’une plaie de sept centimètres à la jambe, Patricia Willson cherche activement un emploi à distance en tant que freelance. Elle reçoit quotidiennement la visite d’une infirmière qui lui change ses pansements. L’aide à domicile est impressionnée par l’abnégation de la nonagénaire :

« Vous êtes un cas médical exceptionnel. Vous en avez vu de toutes les couleurs. Vous avez mentionné combien de fois vous vous êtes cassé un os ? », lui demande-t-elle.

Cette ancienne RH chez Pfizer s’est cassée le bras 14 fois. Après son départ de l’entreprise, elle a lancé une société de location de maisons avec sa fille et son gendre. La maman de six enfants s’occupait des tâches ménagères avant de devoir arrêter à cause de ses problèmes de santé. Désormais incapable de faire des travaux physiques, Patricia Willson passe des journées entières à écumer les sites d’offres d’emploi.

Il est plus difficile de trouver un emploi pour les personnes âgées

Sur son bureau, elle possède une liste de 50 sites web chez qui postuler. La mère de famille a également dû mettre à jour sa lettre de motivation. « J'ai vraiment besoin d'un travail », lance-t-elle. D’ailleurs, quand elle postule, Patricia Willson sait très bien qu’elle détonne dans le paysage. Elle sait qu’elle est la plus âgée et que les entreprises ne la prennent pas en considération.

Patricia Willson ne possède aucune économie et se demande chaque jour comment survivre.

« Chaque soir, avant de me coucher, je m’inquiète à l’idée que mes économies ne suffiront pas jusqu’à ma mort. Bon sang, j’aurais dû économiser le moindre sou », confie-t-elle.

Malgré les difficultés auxquelles elle fait face, Patricia Willson n’abandonne pas et reste optimiste : « Ça ira. »