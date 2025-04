Coups de marteaux, stéroïdes... voici le «looksmaxxing», la tendance masculiniste inquiétante sur les réseaux sociaux

Ces dernières semaines, une nouvelle tendance très dangereuse est apparue sur les réseaux sociaux, ciblant les jeunes adolescents à la recherche de l’apparence masculine parfaite. Plongée dans l’envers du décor du “looksmaxxing” !

À quoi devrait ressembler l’homme parfait ? Cette question superficielle semble pourtant existentielle pour un adolescent, exposé aux standards de beauté masculine, qui se sent mal dans sa peau. Ce sont en tout cas eux qui sont la cible de cette nouvelle tendance née sur les réseaux sociaux, baptisée le “looksmaxxing”.

Mais de quoi s’agit-il en réalité ? Il suffit de regarder la vidéo d’un influenceur qui assure qu’être moche est inconcevable pour réussir dans la vie. Le “looksmaxxing” est une méthode qui permet aux jeunes adolescents d’améliorer leur apparence afin de plaire aux femmes, à travers des techniques qui prêtent évidemment à débat.

“Tu resteras moche toute ta vie si tu ne fais pas ça” assure un influenceur dont les courtes vidéos sur TikTok ou Instagram sont agrémentées de conseils pour masculiniser le visage et le corps d’un adolescent. Avoir les joues creusées, éliminer un double menton et tailler sa mâchoire comme s’il s’agissait d’un menhir à l'époque d'Obélix : tels sont les conseils de ces influenceurs masculinistes.

Des méthodes extrêmes et dangereuses pour la santé

Les différentes techniques proposées pour remodeler son visage passent par des procédés très radicaux, moyennant l’usage d’objets et d’accessoires qui n’ont, au premier abord, rien à voir avec l’esthétisme physique d’une personne.

Par exemple, il y a la technique du “mewing” qui consiste à placer sa langue à plat contre le palais en permanence, afin de donner l’apparence d’une mâchoire plus carrée. Pour le même but, il est aussi conseillé de mâcher un certain type de chewing gum plus solides. Là où la tendance va dans l’extrême, c’est quand elle préconise de se donner des petits coups de marteau sur les os du visage pour le sculpter.

D’autres méthodes consistent à prendre des stéroïdes ou se soumettre à des régimes drastiques pour transformer le corps masculin. Cependant, il est évident que ces méthodes sont très dangereuses pour la santé, surtout pour un corps encore en pleine croissance.

Par exemple, se donner des coups de marteau peut provoquer des traumatismes, des fractures et des problèmes articulaires. Mâcher un chewing-gum continuellement peut provoquer le blocage de la mâchoire. Elle aura beau être carrée, mais si elle ne peut plus bouger, elle ne servira plus à rien.

Une sous-culuture du mouvement Incel ?

Derrière cette tendance aux risques sanitaires évidents se cache un mouvement tout aussi dangereux : celui du masculiniste incel. Pour rappel “incel” est une contraction de l’expression “involuntary celibate” (“célibataire involontaire”, ndlr) qui définit les hommes qui sont incapable d’avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec des femmes car ils ne correspondent pas aux critères du “mâle alpha”. Ces hommes estiment notamment que les femmes sont responsables de leur solitude.

Le mouvement des Incel avait été mis en lumière en 2018 lors d'un terrible attentat à Toronto, lors duquel un homme avait tué une dizaine de personnes avec sa camionnette. Ce mouvement s'immisce aujourd'hui discrètement à travers des émojis utilisés par des ados dans leurs textos, comme on a pu le voir dans la série "Adolescence" diffusée sur Netflix.

Crédit photo : D.R.

Ainsi, le “looksmaxxing” serait une sous-culture du mouvement “incel” dans lequel de jeunes hommes mal dans leur peau, et donc dans leur tête, foncent sans même le savoir. En effet, selon la revue The conversation, des contenus appelant à la haine sexiste ou au sucide sont rapidement proposés sur les réseaux sociaux après le visionnage de vidéos sur le looksmaxxing.

Certains comptes liés au mouvement incel utilisent d’ailleurs le hashtag “looksmaxxing” pour passer sous les radars de la modération concernant les contenus haineux. En résumé, cette tendance peut non seulement détruire votre corps mais elle peut aussi détruire votre cerveau. Faites attention à vous ou vos proches si vous les voyez appliquer certains de ses codes.