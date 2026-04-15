C'est quoi le looksmaxxing, cette mode préoccupante suivie par les jeunes hommes ?

Face à des critères de beauté toujours plus exigeants, une tendance inquiétante pousse les jeunes hommes à transformer leur apparence physique.

Alors que les réseaux sociaux regorgent de vidéos de conseils beauté, certaines adoptent des discours plus extrêmes et poussent les utilisateurs à viser une apparence parfaite.

Ce phénomène, connu sous le nom de « looksmaxxing » - que l’on peut traduire par « amélioration de l’apparence physique » - inquiète les professionnels.

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Une quête de perfection physique extrême

Selon le site Hollissence, cette tendance connaît une forte popularité sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, où le hashtag #looksmaxxing cumule près de 10,8 milliards de vues.

Parmi les adeptes de ce mouvement, on peut citer le streamer américain Clavicular, de son vrai nom Braden Eric Peters.

Depuis un an, il partage du contenu autour de l’amélioration de l’apparence physique. Sa routine beauté, décrite comme extrême et obsessionnelle par certains spécialistes, est suivie par des centaines de milliers de personnes. Musculation, soin de la peau, blanchiment des dents… L’influenceur ne lésine par sur les moyens pour « être parfait ».

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Ce n’est pas tout : il utilise un pistolet de massage sur ses pommettes pour tenter d’en modifier la forme et recommande à sa communauté des injections ainsi que des chirurgies de la mâchoire pour affiner son visage.

Un mouvement inquiétant

Le terme « looksmaxxing » est apparu pour la première fois au Royaume-Uni dans les années 2010, « sur des forums masculins, voire masculinistes, avant de s’exporter dans le monde entier et de devenir une tendance massive», explique la sociologue Hélène Bourdeloie, citée par Le Monde.

Vous l'aurez compris, ce courant s’inscrit dans des communautés controversées, dont certaines sont associées aux espaces dits « incels », où des groupes de célibataires involontaires considèrent que l’apparence physique joue un rôle déterminant dans la réussite amoureuse.

Aujourd’hui, cette tendance se démocratise et amène les garçons, notamment les adolescents, à penser qu’il faut ressembler à un « mâle alpha » pour avoir des relations avec des femmes, un discours régulièrement critiqué pour ses représentations misogynes.

Par ailleurs, le «looksmaxxing» est associé à un risque de dysmorphie musculaire chez ceux qui suivent cette pratique, selon une étude publiée en 2025 dans The Lancet. Il s’agit d’un trouble psychologique où une personne a une vision erronée de son corps et ses muscles.

Une tendance qui se répand en inquiète de plus en plus...