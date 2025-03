Il gare sa voiture sur un parking privé pendant ses vacances et la retrouve avec... 750 km de plus au compteur

En rentrant de vacances, Robert et sa compagne ont eu une mauvaise surprise : leur voiture, qu’ils avaient garée sur un parking privé, avait été utilisée pendant leur absence.

Imaginez : vous devez prendre l’avion pour partir en vacances et décidez de déposer votre voiture dans un parking privé près de l’aéroport. Mais à votre retour, vous constatez que votre véhicule a été utilisé et qu’il affiche plusieurs centaines de kilomètres en plus au compteur.

C’est ce qu’ont vécu Robert et sa compagne. Partis en vacances en Guadeloupe, ils ont décidé de laisser leur véhicule sur un parking d’entreprise près de l’aéroport, selon un témoignage rapporté par Le Parisien. Pour cela, ils ont sollicité la plateforme spécialisée Parkos, afin de garer leur SUV. Le comparateur en ligne leur a trouvé une place sur le parking Orly Navette. S’il était inscrit que le site était surveillé par des caméras et qu’il était bien noté par les utilisateurs, il y avait un hic : Robert devait laisser les clés de son véhicule aux employés du site, au cas où il faudrait déplacer sa voiture pendant son absence.

Crédit photo : iStock

750 km de plus au compteur

Cependant, Robert est resté méfiant. Affirmant qu’il a eu “un pressentiment”, il a fait le choix de photographier le compteur de sa voiture avant son départ, “au cas où”. Et Robert a eu raison : à son retour de vacances, il a constaté que son véhicule n’était plus garé au même endroit et qu’il avait… 750 km de plus au compteur. Ainsi, sa voiture a été utilisée en son absence. Robert a alors questionné l’employé à qui il avait confié ses clés, mais celui-ci lui a répondu qu’il “n’était pas au courant”.

Finalement, Robert et sa compagne ont porté plainte. Au commissariat, ils ont appris que plusieurs dizaines de clients avaient eu la même expérience.

Crédit photo : iStock

En effet, certaines personnes se sont aperçues que les voleurs avaient parcouru plus de 1 200 km avec leur voiture pendant leur absence. Des dégâts ont également été constatés sur certains véhicules comme des rayures sur la carrosserie ou encore la présence de cendres et de déchets dans l’habitacle.

“Toutes les vitres étaient baissées, ils avaient fumé à l’intérieur, il y avait de la nourriture partout, elle était dans un état pitoyable… Il restait 10 km d’autonomie, en termes de carburant. Ils ont dû rouler entre 400 et 500 km. Et quand on a remonté le vitres, on a vu des étiquettes de menace de mise en fourrière collées”, explique une cliente au Parisien.

Ce n'est pas la première fois qu'une personne a une mauvaise surprise en rentrant de vacances. Ce fut également le cas de cet homme qui a laissé sa voiture deux jours sur le parking d'un aéroport et qui a dû payer une somme excessive à son retour. Pour éviter cela, de plus en plus de personnes refusent de se garer sur les parkings situés à côté des aéroports, à cause des prix trop élevés des places de stationnement. Pour éviter de payer trop cher, les vacanciers passent par d’autres plateformes, comme Parkos, qui les mettent en relation avec des voituriers. Si ce système permet de faire des économies, il n’est manifestement pas sécurisé…