Il met la carte grise de sa voiture au nom de sa fille de 9 ans, elle reçoit 5 000 euros de PV à l'âge adulte

Alors qu’elle n’a pas de permis de conduire, une jeune étudiante de 19 ans a reçu près de 5 000 euros de PV. La raison ? Son père avait mis la carte grise de sa voiture à son nom, alors qu’elle était encore mineure.

Imaginez : vous n’avez pas de permis de conduire, mais vous recevez sans cesse des PV à votre nom. C’est ce qu’a vécu une jeune étudiante en droit âgée de 19 ans. En effet, elle a eu la mauvaise surprise de recevoir de nombreux PV à son domicile alors qu’elle n’a pas son permis de conduire.

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Les amendes reçues étaient des infractions de stationnement commises dans les Hautes-Alpes, où vit le père de l’étudiante.

Près de 5 000 euros d’amende

Les contraventions se sont succédées jusqu’à atteindre le montant impressionnant de 4 972 euros. De son côté, la jeune femme a rapidement appris la situation. En 2013, son père a immatriculé un scooter et une voiture à son nom, alors qu’elle était âgée de 9 ans. Comme le rapporte La Provence, il a ainsi utilisé ce stratagème entre 2014 et 2023 pour éviter de recevoir des amendes.

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Pour rappel, s’il existe un moyen légal d’éviter le retrait de points sur son permis quand on se fait flasher, mettre sa carte grise au nom d’un mineur n’est pas autorisé.

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Reconnu coupable au tribunal

La jeune femme a reçu un nombre impressionnant d’amendes, tout comme cet homme qui a reçu 56 contraventions de la part de la même policière. L’étudiante a eu une première saisie bancaire de 830 euros, puis les 4 972 euros lui ont été prélevés. Devant l’inaction de son père, elle a décidé de porter plainte contre lui.

Au tribunal, l’accusé a comparu libre et sans avocat pour prise du nom d’un tiers. Pour se défendre, il a affirmé que c’était un ami qui lui avait conseillé cette méthode, pensait que la loi l’autorisait car sa fille, mineure, ne pouvait pas payer d’amende. Il a reconnu qu’il avait fait cela dans le but de ne pas payer ses contraventions. L’homme n’en était manifestement pas à son premier coup d’essai puisque son casier judiciaire comportait déjà douze mentions, dont sept pour escroqueries et abus de confiance.

L’homme a été condamné à 12 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Il a également reçu l’obligation de rembourser sa fille.