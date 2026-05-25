Il rend un ticket gagnant de 500€ par honnêteté... et remporte le jackpot de 500 000€ deux mois plus tard

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Gros plan sur un ticket de loterie

Un Américain ayant trouvé un ticket de loterie gagnant n’a pas hésité à le restituer à son propriétaire. Quelques semaines plus tard, sa bonté a été récompensée de la plus belle des façons.

L’honnêteté finit toujours par payer ! Un Américain vient d’en faire l’expérience.

Après avoir trouvé un ticket de loterie gagnant, il a décidé de le rendre à son propriétaire. Peu après, un incroyable retournement de situation l’a laissé sans voix.

Ticket de loterieCrédit Photo : iStock

Il trouve un ticket de loterie et le rend à son propriétaire…

En février dernier, un habitant de Caroline du Sud a découvert un ticket de loterie gagnant de 500 dollars (environ 430 euros) au sol d’une station-service Walmart de Myrtle Beach, rapporte le magazine People.

Face à cette situation, il a ramassé le billet et demandé au gérant du magasin de le prévenir si quelqu’un venait le réclamer.

Crédit Photo : Getty Images

Quelques jours plus tard, la personne ayant égaré le ticket s’est manifestée dans la boutique.

Fidèle à sa promesse, le client lui a alors rendu le précieux bout de papier. En voyant le soulagement du propriétaire, le bon samaritain a eu un déclic : il était persuadé que son geste serait récompensé.

« Il était tellement reconnaissant que j’ai su que j’allais gagner à la loterie un jour », a-t-il confié.

La suite après cette vidéo

… et remporte un jackpot de 586 000 dollars

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme a bien fait d’écouter sa voix intérieure : deux mois plus tard, le 25 avril, il a remporté le jackpot de 586 000 dollars (environ 540 000 euros) au jeu Palmetto Cash 5.

Si certains y verront une chance incroyable, les plus superstitieux y verront surtout la récompense de son intégrité. 

Selon People, les chances de l’heureux gagnant de décrocher le gros lot étaient d’une sur 850 668.

Tickets de loterieCrédit Photo : iStock

Interrogé sur ses projets d’avenir, il a expliqué qu’il comptait faire bon usage de son gain.

« J’ai eu de la chance dans ma vie et je peux utiliser cette somme pour aider des gens », a-t-il expliqué.

Avant de conclure :

« Et peut-être que mon histoire encouragera d’autres personnes à faire le bon choix ».

Une belle morale.

Jackpot
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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