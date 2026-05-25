Il rend un ticket gagnant de 500€ par honnêteté... et remporte le jackpot de 500 000€ deux mois plus tard

Un Américain ayant trouvé un ticket de loterie gagnant n’a pas hésité à le restituer à son propriétaire. Quelques semaines plus tard, sa bonté a été récompensée de la plus belle des façons.

L’honnêteté finit toujours par payer ! Un Américain vient d’en faire l’expérience.

Après avoir trouvé un ticket de loterie gagnant, il a décidé de le rendre à son propriétaire. Peu après, un incroyable retournement de situation l’a laissé sans voix.

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Il trouve un ticket de loterie et le rend à son propriétaire…

En février dernier, un habitant de Caroline du Sud a découvert un ticket de loterie gagnant de 500 dollars (environ 430 euros) au sol d’une station-service Walmart de Myrtle Beach, rapporte le magazine People.

Face à cette situation, il a ramassé le billet et demandé au gérant du magasin de le prévenir si quelqu’un venait le réclamer.

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Quelques jours plus tard, la personne ayant égaré le ticket s’est manifestée dans la boutique.

Fidèle à sa promesse, le client lui a alors rendu le précieux bout de papier. En voyant le soulagement du propriétaire, le bon samaritain a eu un déclic : il était persuadé que son geste serait récompensé.

« Il était tellement reconnaissant que j’ai su que j’allais gagner à la loterie un jour », a-t-il confié.

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… et remporte un jackpot de 586 000 dollars

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme a bien fait d’écouter sa voix intérieure : deux mois plus tard, le 25 avril, il a remporté le jackpot de 586 000 dollars (environ 540 000 euros) au jeu Palmetto Cash 5.

Si certains y verront une chance incroyable, les plus superstitieux y verront surtout la récompense de son intégrité.

Selon People, les chances de l’heureux gagnant de décrocher le gros lot étaient d’une sur 850 668.

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Interrogé sur ses projets d’avenir, il a expliqué qu’il comptait faire bon usage de son gain.

« J’ai eu de la chance dans ma vie et je peux utiliser cette somme pour aider des gens », a-t-il expliqué.

Avant de conclure :

« Et peut-être que mon histoire encouragera d’autres personnes à faire le bon choix ».

Une belle morale.