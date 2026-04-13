Elle disparaît avec un ticket à 500 000 € pour ne pas le partager et découvre qu'il est perdant

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Le couple posant avec le ticket à gratter

Convaincue d’avoir remporté le jackpot grâce à un jeu à gratter, une Italienne a quitté son compagnon du jour au lendemain pour ne pas partager son gain. Problème : le ticket était perdant.

Le 8 mars dernier, une femme vivant en Italie a cru vivre le meilleur jour de sa vie, avant de déchanter.

Ce jour-là, son compagnon, un ouvrier de 55 ans, lui a acheté un jeu à gratter à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dans un bar de Carsoli, dans les Abruzzes.

En grattant le ticket que lui avait offert par son partenaire, la femme n’en croyait pas ses yeux : elle venait de remporter 500 000 euros, rapporte le quotidien italien Il Messaggero.

Une femme en train de gratter un ticketCrédit Photo : Shutterstock

Pensant avoir remporté le jackpot, elle quitte son compagnon

Peu après, la gagnante a déposé son ticket à la banque, puis quitté le domicile familial pour aller séjourner chez sa sœur, à Modène, dans le nord de l’Italie. Elle a également cessé de répondre aux appels de son petit ami, qui a fini par s’inquiéter.

Après plusieurs tentatives, les deux protagonistes ont finalement pu se parler au téléphone. Au bout du fil, l'Italienne a annoncé qu'elle comptait bientôt revenir à la maison.

De son côté, le quinquagénaire a accusé sa femme d’avoir trahi leur accord, un deal conclu avant même l’achat du billet, avec un partage de la somme en deux en cas de victoire.

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Le hic ? Selon les proches de la gagnante, aucun accord formel n'aurait jamais été conclu entre les deux partenaires.

Se sentant lésé, l’ouvrier s’est tourné vers un avocat pour réclamer ce qu'il estime lui revenir. Un signalement a été déposé au commissariat, dans l'espoir de bloquer l'accès aux 500 000 euros avant tout encaissement.

Le billet gagnant était en réalité… perdant !

Un mois après les faits, l’affaire connaît un retournement de situation pour le moins inattendu.

Aussi fou que cela puisse paraître, le ticket était en réalité perdant, a indiqué cette semaine la chaîne d’information italienne TGCOM24.

Une femme tristeCrédit Photo : iStock

Comment un tel scénario a-t-il pu se produire ? La joueuse a mal lu un chiffre sur le ticket elle a confondu un «43» avec un «13», chiffre nécessaire pour remporter le gain, selon l’autorité compétente ayant procédé au contrôle officiel du billet.

L’histoire ne dit pas si le couple s’est donné une seconde chance après cet épisode.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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