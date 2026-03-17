Il gagne le jackpot de 30 millions d'euros au loto... et supprime le mail, croyant que c'est un spam

En Australie, un homme a remporté 30 millions d’euros en jouant au Powerball. Mais quand il a reçu le mail de la loterie lui annonçant la bonne nouvelle, il l’a supprimé, croyant qu’il s’agissait d’une arnaque.

En Australie, près de Melbourne, un père de famille a joué à la loterie du Powerball et a eu la chance de remporter le jackpot de 50 millions de dollars australiens, soit environ 30 millions d’euros. Cependant, il a commis une terrible erreur en recevant son mail.

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Dans son profil joueur sur le site du Powerball, l’homme avait indiqué un ancien numéro de téléphone. Ainsi, il était impossible pour la loterie de le contacter pour lui annoncer de vive voix qu’il avait remporté le jackpot.

Il supprime le message de la loterie

Le gagnant a reçu un mail lui indiquant qu’il avait gagné 30 millions d’euros. Mais ce dernier, en voyant le message, a cru qu’il s’agissait d’un spam. Il a immédiatement supprimé le mail, pensant à une arnaque. Ce n’est pas la première fois que cela se produit puisqu’en 2023, un homme a gagné à l’EuroMillions et a également cru à une arnaque, choisissant alors d’ignorer le mail de la FDJ.

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Heureusement, l’Australien a reçu un second message sur sa boîte mail qui l’a interpellé et l’a poussé à vérifier son ticket de loterie. En voyant qu’il avait gagné, il a appelé l’organisme pour en avoir le coeur net et a appris la bonne nouvelle.

“Je suis totalement choqué ! Je suis assis ici avec mon fils en train de regarder le football. Quand ma femme va rentrer à la maison, j’aurai une nouvelle pour elle ! Je pense qu’elle ne me croira pas, mais quand je lui montrerai le ticket, elle va trembler et commencer à pleurer”, a déclaré l’heureux gagnant, selon Ouest-France.

Surveiller ses mails

Cette histoire montre qu’il est important de surveiller ses messages quand on joue à la loterie. C’est le cas de cette femme qui, hospitalisée, est passée à côté d’un mail lui annonçant qu’elle avait remporté 1 million d’euros. Pour jouer au Powerball, l’Australie a dépensé seulement 6,30 dollars australiens (3,80 euros).

Habituellement, le père de famille ne joue que des petites mises et sélectionne les numéros des dates de naissance de sa famille. Cette fois, il a joué des numéros générés aléatoirement, ce qui lui a porté chance.

Avec cet argent, le gagnant veut rester simple. Il souhaite acheter une maison pour sa famille et aider ses enfants à payer leur logement sans qu’ils aient à s’endetter. Enfin, il souhaite donner de l’argent aux personnes qui en ont besoin et exercer un métier dans le but d’aider les autres.