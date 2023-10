Il refuse de payer 190 000 euros pour le mariage de sa fille, cette dernière ne lui adresse plus la parole

Aux États-Unis, un père a refusé de débourser une somme colossale pour le mariage de sa fille. Depuis, cette dernière ne lui adresse plus la parole. De son côté, le patriarche campe sur ses positions.

Sur Reddit, le témoignage d’un homme a attiré l’attention des internautes. La raison ? Dans son message, il explique qu'il a refusé de débourser 200 000 dollars (environ 190 000 euros) pour le mariage de sa fille. Depuis, ils ne se parlent plus.

Le père de famille, qui souhaite rester anonyme, raconte que sa fille lui a demandé cette somme colossale pour financer le mariage de ses rêves en Nouvelle-Zélande. Mais le patriarche, qui réside à New York, s’est opposé à cette idée, au grand dam du reste de la famille.

«Ma femme pense que je devrais accepter parce que nous pouvons nous le permettre, mais il s’agit d’une démonstration inutile de richesse», a indiqué l’auteur du message sur le forum.

Avant d’ajouter : «Maintenant, ma fille ne me parle plus et ma femme non plus. Je me suis donc demandé si je devais prendre le taureau par les cornes, brûler de l'argent et me mettre à dos des membres de ma famille pour que le mariage de rêve de ma fille devienne réalité».

Il braque également les projecteurs sur les dépenses des invités, qui n’ont pas forcément les moyens de voyager à l’autre bout du monde :

«Elle veut se marier en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de membres de notre famille ne peuvent pas se permettre de prendre l’avion et encore moins de séjourner sur place. Certaines personnes n’ont pas même pas de passeport ou n’ont jamais quitté le pays», a-t-il indiqué.

«Oui, je lui ai dit que je paierais pour son mariage, mais je n'ai jamais accepté de payer pour un mariage à l’étranger», a-t-il poursuivi.

La publication est devenue virale

Sans réelle surprise, sa publication est rapidement devenue virale : elle a récolté plus de 4000 commentaires d’internautes. Certains d’entre eux se sont empressés de faire part de leur avis :

«Si elle n’a pas les moyens de faire un mariage à l’étranger, elle devrait laisser tomber cette idée. Cela semble cruel mais c’est vrai. Sans compter les dépenses concernant les vols, les hôtels et tout le reste», a commenté une personne.





Un autre utilisateur a suggéré que le couple se marie à New York. Les deux mariés pourront alors se rendre en Nouvelle-Zélande pour leur lune de miel.

Dans un autre message, le père de famille raconte qu’il envisage de se renseigner sur le coût d’un mariage à New York. Une fois cette étape terminée, il utilisera ces informations pour faire un «choix éclairé». Mais ce dernier ne compte pas céder et envisage de poser un ultimatum à la future mariée.

Affaire à suivre…