Il découvre que ses dents sont fluorescentes après les avoir fait refaire en Turquie

Arborer le plus beau des sourires est une avantage que beaucoup aimeraient avoir. Imaginez un peu la photo, des dents plus blanches que blanches, voire trop blanches… et fluorescentes. C’est la drôle d’aventure qui est arrivée à un Tiktokeur.

Crédit : nscottduxbury/ TikTok

À voir aussi

Pour s’offrir un sourire de star éclatant, il faut parfois mettre le coût. Et quel coût ! Alors que le prix moyen d’une facette dentaire en céramique est de 800 euros en France (contre 500 euros en composite), il est seulement de 200 euros en Turquie.

Une sacrée économie, surtout si, comme il est conseillé par les dentistes, vous voulez un sourire parfait. Auquel cas, il vous faudra entre 8 et 10 facettes pour un montant compris entre 6400 euros et 8000 euros selon le nombre choisi.

Tandis que des pays, comme la Turquie, proposent des prix plus attractifs allant jusqu’à 1600 euros au total. Ces bons plans attirent ainsi de nombreuses personnes désireuses d’arborer un sourire de star. C’est le cas de Scott.

Des dents fluorescentes en boîte de nuit

Sur TikTok, le jeune homme raconte sa drôle de mésaventure lorsqu’il s’est offert les services peu chers d’une clinique de Turquie. L’opération s’est très bien déroulée pour Scott qui est ressorti de chez le dentiste avec des dents parfaites et un beau sourire.

Mais à son retour chez lui, Scott s’est aperçu d’une chose. Alors qu’il était en boîte de nuit avec des amis, Scott a découvert que ses nouvelles dents étaient fluorescentes, comme il le montre dans une vidéo publiée sur le réseau social et déjà visionnée 5,3 millions de fois.

Cela s’explique par la teinte trop blanche que Scott a choisi pour ses facettes dentaires. À la lumière noire, que l’on retrouve notamment en boîte de nuit, les pigments fluorescents de ses dents ressortent ainsi.

Le résultat est amusant et fait bien rire les internautes. En revanche, cette drôle d’aventure ne s’est pas aussi bien terminée pour d’autres personnes qui ont connu des désagréments (dents arrachées, tiges en métal visibles ou gencives douloureuses) en optant pour des cliniques pratiquant des prix bas, en Turquie ou ailleurs en Europe.