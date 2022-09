Les 5 astuces magiques pour avoir des dents plus blanches

Voici cinq astuces pour avoir les dents blanches au quotidien. Pas de secret, il faut en prendre soin !

Vous avez les dents qui jaunissent et vous ne savez pas comment faire pour avoir des dents plus blanches ? Ne vous inquiétez pas, il existe différentes solutions pour rendre les dents plus blanches. Et certaines sont très simples !

Pourquoi les dents deviennent jaunes ?

Tout d'abord, il faut savoir que tout le monde n'a pas la même couleur de dents. Si certains ont les dents naturellement plus blanches, d'autres ont les dents un peu plus jaunes. En effet, l'émail couvre une échelle chromatique de 29 teintes différentes. Mais alors pourquoi a-t-on les dents jaunes ? C'est en fait l'usure de l'émail qui rend les dents jaunes.

Quand l'émail commence à s'abîmer pour plusieurs raisons :

- Le vieillissement naturel : la couche d'émail diminue, un tissu jaune alors apparaît.

- Une alimentation acide ou sucrée

- La nicotine

Lutter contre les dents jaunes. Crédit : Istock

5 astuces pour lutter contre les dents jaunes

1. Se brosser correctement les dents

Il n'y a pas de secret, il faut se brosser les dents, et bien ! Une bonne hygiène dentaire est indispensable pour avoir une dentition en bonne santé. Cela passe aussi par l'alimentation... Aussi, n'oubliez pas d'effectuer un détartrage annuel pour nettoyer la surface de vos dents. Le temps idéal pour se brosser les dents est d'environ deux minutes (le temps d'une chanson.)

2. Utiliser un dentifrice au bicarbonate

Pour utiliser le bicarbonate de soude, il vous suffit d'ajouter un peu de poudre sur votre dentifrice et d’effectuer un brossage classique. Attention, avant d'utiliser du bicarbonate de soude, sachez que c'est un produit abrasif, ne réalisez cette opération qu'une à deux fois par semaine ! L'utiliser de manière régulière va endommager l'émail de vos dents et par conséquent, les rendre plus sensibles. Une fois l'émail endommagé, il n'y a pas de retour en arrière. Nous vous conseillons donc de ne pas utiliser du bicarbonate de soude si vous avez déjà l'émail et les gencives sensibles.

3. Surveiller son alimentation et éviter le tabac

On vous a prévenu, il n’y a pas de secret… L’alimentation sucrée (boissons) et les substances telles que la nicotine ne vont pas vous aider à avoir les dents blanches. Limitez donc la consommation de certaines boissons trop acides ou trop sucrées. En effet, ces boissons favorisent la formation d'une plaque dentaire qui se transforme en tartre et jaunissent vos dents. Le tabac est également ravageur pour vos dents et l'émail. Limitez donc la consommation de tabac pour avoir une belle dentition blanche. Enfin, nous vous conseillons de croquer dans une pomme à chaque fin de repas.

4. Le dentifrice blanchissant

Il existe différents dentifrices qui vous permettront de garder les blanches. Même si elles ne rendent pas vos dents blanches, ces dentifrices ont l'avantage de gommer les taches causées par certains aliments ou substances comme le thé, le café ou encore le tabac.

5. Le citron pour blanchir les dents

Une astuce naturelle pour blanchir les dents sans les fragiliser, c'est le citron ! L'acidité du jus de citron va agir sur le tartre et réduit la plaque dentaire. Comme pour le bicarbonate de soude, n'utilisez pas cette technique plus de deux fois par semaine. Utiliser du citron plusieurs fois va fragiliser l'émail de vos dents.