Il termine le plus grand puzzle du monde de 60 000 pièces après 4 ans d'efforts

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puzzle géant

Aux États-Unis, un grand-père du Colorado vient de venir à bout du plus grand puzzle commercial au monde, composé de 60 000 pièces, au terme d'un défi de quatre années qui a transformé son garage en chantier hors norme.

Une victoire à la patience.

Lou Salas, retraité passionné de Colorado Springs, a enfin assemblé la dernière pièce de « The World's Largest Jigsaw Puzzle by Dowdle », un puzzle géant qui représente une carte du monde et reprend des centaines de monuments emblématiques des sept continents. Vendu en 60 boîtes de 1 000 pièces chacune, le casse-tête est officiellement le plus grand puzzle commercial au monde, rapporte le magazine américain People.

Ce sont au total près de 800 heures de travail que le grand-père a consacrées à son défi, parfois rejoint par sa petite-fille de 8 ans, qu'il décrit comme une véritable « prodige du puzzle ».

Un défi qui a envahi son garage

Pour mener à bien son projet, Lou Salas a d'abord assemblé chacun des 60 quadrants un par un dans sa salle à puzzles, avant de les empiler sur d'épaisses feuilles plastiques. Restait alors le plus difficile : réunir l'ensemble des 60 sections en un seul et unique tableau.

« Trouver une façon d'assembler toutes les sections, c'était le plus grand puzzle dans le puzzle », a-t-il confié à la chaîne locale KRDO.

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Pour relever ce dernier défi, ses amis et sa famille lui ont construit dans son garage une table sur mesure en polystyrène de 9 mètres de long sur 2,40 mètres de large. Le garage trois places en a été entièrement occupé. Et pour pouvoir poser chaque quadrant sans les abîmer, Lou Salas s'est carrément suspendu au plafond à l'aide d'un harnais, comme une grue sur un chantier de construction. L'opération finale a duré près de neuf heures.

Une pièce manquante et un beau geste

Le puzzliste a aussi connu un petit moment de panique en cours de route : il manquait une pièce à l'appel. Il a fallu attendre que le fabricant la lui renvoie pour qu'il puisse enfin terminer son œuvre.

Une fois la dernière pièce posée, Lou Salas a pris une décision qui a touché les internautes : il a choisi de démonter son puzzle et de l'offrir gratuitement à la prochaine personne ou association capable de le reconstituer. Une seule condition : que le futur destinataire fasse à son tour passer le casse-tête à quelqu'un d'autre quand il aura terminé.

« On ne peut pas mettre ça en mots ni en prix. Si quelqu'un peut y arriver, ça me suffit », a-t-il déclaré. « Il va me manquer. Il a fait partie de moi pendant cette petite période de ma vie. »

Vendu autrefois chez Costco et désormais uniquement disponible en ligne, ce puzzle peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Une somme considérable pour un objet que Lou Salas a finalement décidé d'offrir, au nom du plaisir partagé.

Record du monde
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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Manon, c'est notre journaliste couteau-suisse. Gémeaux oblige, elle s'intéresse à tout : de la psychologie humaine aux mystères de la lune, en passant par l'art d'optimiser son intérieur et de pimper son quotidien. Pour elle, chaque détail de la vie pratique mérite une enquête approfondie. Son secret pour rester inspirée ? Le cinéma et les séries, qu'elle dévore sans modération avant de transformer ses réflexions en articles (vraiment) utiles.

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