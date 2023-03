À 86 ans, cet homme décroche un record national et mondial d'haltérophilie

À 86 ans, Brian Winslow a battu un record mondial et national d’haltérophilie en portant 78 kg au soulevé de terre.

Depuis plus de 60 ans, Brian Winslow pratique l’haltérophilie, une activité qu’il affectionne depuis sa jeunesse. Aujourd’hui, le sportif est âgé de 86 ans et continue les compétitions. Lors de son dernier championnat, il a battu un record mondial et national.

Crédit photo : BBC

Pendant les championnats 2023 de la British Drug Free Powerlifting Association (BDFPA) qui ont eu lieu le 18 mars dernier, Brian a porté 75 kg au soulevé de terre. Cette discipline consiste à soulever des poids jusqu’à la taille puis à les maintenir. Il a ainsi battu le record britannique pour quelqu’un de son âge et de son poids.

À 86 ans, il soulève 78 kg

Mais Brian ne s’est pas arrêté là lors de la compétition puisqu’il a ensuite amélioré son record en soulevant 77,5 kg puis 78 kg. Il a ainsi décroché le record britannique et mondial dans la catégorie des 60 kg pour les concurrents masculins âgés de 85 à 89 ans.

“Je suis évidemment ravi. C’est toujours génial d’avoir un record ou deux. J’étais épuisé tout de suite après mais ça va”, a-t-il commenté.

Crédit photo : Brian Rose

Par la suite, Brian a annoncé qu’il voulait concourir en haut niveau d'haltérophilie aussi longtemps que possible.

“L’haltérophilie occupe une place importante dans ma vie, aux côtés de mes enfants et petits-enfants, a-t-il confié. Je continuerai aussi longtemps que mon corps le permettra.”